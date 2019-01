Empresa deberá pagar gastos operativos por incendio en vertedero

De acuerdo con el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, será la empresa Hasar’s quien se encargue del pago de los gastos operativos erogados por el municipio para combatir el incendio ocurrido hace cuatro días en el basurero de su propiedad ubicado sobre la Carretra a Colotlán.

"Los gastos relativos fueron de 602 mil pesos. El día de ayer por la tarde estuvieron aquí los representantes legales de Hasar’s y les hicimos ver las responsabilidades en las que habían incurrido en el incendio y ellos van a tener que pagar estos gastos", dijo el alcalde.

Dichas responsabilidades, de acuerdo con el alcalde, consisten en que no regaron la basura con la regularidad necesaria, tal como están obligados a hacerlo, además de que la empresa no trabajó las guarda rayas que dividen el basurero. "Esto puso en riesgo que incluso el incendio se pudiera propagar hasta Picachos, que esta es una de las preocupaciones, pero también las afectaciones que esto tiene para el medio ambiente" dijo.

Agregó que será presentada una propuesta ante los regidores de todos los partidos representados en el ayuntamiento para acordar el destino de los recursos, que para el alcalde, la mejor opción consistiría en dos puntos: pagar bonos a los trabajadores forestales y bomberos que intervinieron en el combate del fuego y adquirir equipamiento necesario para sus labores.

Ante la posible anticipación de la temporada de incendios, luego del siniestro ocurrido ayer miércoles en un terreno aledaño al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), que consumió alrededor de 10 hectáreas de pastizales, Lemus Navarro dijo que buscarán adelantar la contratación del helicóptero contra incendios que se arrenda de manera anual con la finalidad de prevenir una situación de alta magnitud a la que se le deba dar pronta respuesta.

"Se buscará poderlo tener a partir de la segunda quincena de febrero, esperemos que esté disponible y que el comité de adquisiciones así lo apruebe y este helicóptero sería puesto también a disposición de los otros municipios que tienen una participación importante en el Bosque La Primavera pero que quizá no tengan los recursos suficientes, como El arenal o Tequila", expresó.

Buscarán sumar dos bosques a la AMBU

Ante el reciente anuncio de la creación de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos (AMBU) por parte del Gobierno del Estado, el alcalde Pablo Lemus Navarro indicó que si bien el municipio no tiene la gestión directa del Parque Metropolitano (el cual estaría incluido en la red de protección de bosques) buscarían sumar dos espacios más más: el Bosque Pedagógico del Agua y Colomos III.

"Esto dependerá en mucho de cómo se vayan comportando los juicios. Se tiene este juicio en los predios que son alrededor de 12 hectáreas que están ahí en la avenida acueducto y de darse todo en la vía en la que se ha estado trabajando, la idea sería unir estas hectáreas y pedir después que este bosque pudiera ser incorporado en la agencia estatal porque lo que queremos es que haya más recursos para poder proteger este entorno", expresó.

Sobre el tema del Bosque Urbano Bugambilias, Pablo Lemus reiteró que no se dará ningún permiso para construcciones urbanas en la zona, pues se trata de espacios públicos para el beneficio de los zapopanos.

"Por más que me lleguen 50 suspensiones de magistrados del Tribunal de lo Administrativo o de cualquier juez, no voy a otorgar ni una sola licencia de urbanización en los predios considerados como el bosque Urbano, yo estoy del lado de los vecinos. Así me vengan a multar, a detener, me acusen de desacato, no me interesa", expresó al término de la Sesión Ordinaria del Cabildo realizada este jueves.

LS