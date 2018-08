Eliminan las notarías vitalicias con reforma a Ley de Notariado

Con las reformas que hizo el Congreso del Estado a la Ley de Notariado, los Códigos Civil y de Procedimientos y la Ley del Registro Civil, se establece que el retiro de los notarios deberá ser cuando lleguen a la edad de 80 años, por lo que esos puestos ya no serán vitalicios.



Además, quienes aspiren a desempeñar el título de notario y en ese momento tengan un cargo público, deberán separarse de su cargo un año antes del registro.



Durante la sesión del pleno del Legislativo, el diputado independiente, Hugo Rodríguez Díaz, indicó que la reforma es anticonstitucional y se trata de una ilegalidad y desconocimiento de la ley, pues el tema es materia exclusiva de la Federación.



"Los estados no pueden legislar en este tema a partir del 16 de septiembre del 2017. Cada uno de ustedes, compañeros diputados, han escuchado claramente, que no ignoran que, en vez de favorecer a la población, estemos generando conflictos jurídicos ilegales por irresponsabilidad y por componendas políticas".



Manifestó que las autoridades de Jalisco no han hecho caso a las más de 300 quejas contra notarios públicos, quienes se han convertido en el "crimen organizado para aprobar terrenos y usurpar propiedades".



La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rocío Corona Nakamura, señaló que la reforma cuenta con un transitorio que permitirá aplicar la ley mientras se aprueba el código a nivel federal.



"Por eso estamos poniendo en un transitorio en ese sentido, de que en tanto no se den o se aprueben las leyes secundarias al futuro Código Único de Procedimientos Civiles y Familiares, tendrá plena vigencia lo que nosotros estamos aprobando".



Además, mencionó que las autoridades no han sido omisas, pues se retiró el "Fiat" a un notario y suspendió a otros más, quienes están sujetos a investigación.





El tema de las notarías siempre ha sido polémico en el Estado, pues en algunas ocasiones se han entregado a hijos de políticos emanados de diferentes partidos.



El actual secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, está en el proceso de participación para obtener una notaría. Debido a que la ley no es retroactiva, su intención no será afectada, pues el proceso ya está en marcha.



Incluso, esta reforma a la ley todavía puede ser vetada por el Poder Ejecutivo y aplicará hasta que se publique en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

LS