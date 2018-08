Solicitan suspender segunda entrega de notarías programada para septiembre

Pese a la polémica por la asignación de notarías públicas en los últimos meses de la actual administración estatal, en el Congreso local las reformas a la Ley estatal del Notariado permanecen archivadas. Salvador Caro Cabrera, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC), sostuvo que se debería suspender la entrega de nuevos Fiats notariales y calificó que al cierre de la administración se pretenda favorecer a amigos o funcionarios con estos nombramientos; hizo un llamado a las autoridades estatales y al Colegio de Notarios a que se suspenda la convocatoria que está en proceso para una nueva entrega de notarías en septiembre próximo. El diputado no precisó si la reforma a la ley podría aprobarse en lo que resta de la actual Legislatura.



"Estamos estudiando el tema, hacemos un llamado al Ejecutivo y al Colegio de Notarios para que se recaten en sus actitudes y suspendan estas medidas tan inoportunas. Es verdaderamente nocivo que a un cierre de gobierno se pretenda dejar a amigos, conocidos o familiares; con un Fiat de notario. Parece que tienen en el horno entregar otro paquete y eso es totalmente condenable. Este tipo de acciones descalifican los supuestos buenos propósitos que pueda tener un gobierno al cierre de su administración", refirió el legislador.



Están en proceso la asignación de 29 notarías, luego de que el Gobernador emitió las declaratorias de vacantes. El examen de oposición será el próximo 27 de septiembre.



En julio pasado, el Gobernador asignó 16 notarías públicas, en la lista de nuevos notarios están el ex secretario general de gobierno, Fernando Guzmán, el ex diputado priista, Roberto Mendoza Cárdenas, Eugenio Ruiz Uribe, hijo del ex alcalde de Guadalajara, Eugenio Ruiz Orozco. También Ángel Zamora Estrada, hijo del senador priista con licencia Arturo Zamora; Martha Gloria Gómez Hernández, subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno y Luis Gerardo Sandoval Fernández, primo del gobernador; entre otros.



En el año 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una reforma a la Ley del Notariado de Jalisco impulsada por el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz y aprobada por el Congreso. Los ministros refirieron que no se acreditó que lo avalado fuera conocido previamente por los legisladores locales.



En otros asuntos, Caro Cabrera confirmó que la prioridad en la agenda para el cierre de la actual Legislatura serán las reformas a la Fiscalía estatal, adelantó que en la sesión del próximo 16 de agosto podrían presentar iniciativas al respecto, que incluirían lo que han impulsado las organizaciones civiles, pero con más elementos.



El diputado reconoció que estas propuestas dependen de la reunión del gobernador electo, Enrique Alfaro, con los integrantes de la próxima administración federal. Añadió que las modificaciones a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, para concretar los cambios a la estructura de las dependencias estatales, que requiera la siguiente administración, podrían aprobarse en noviembre en la nueva Legislatura local.

LS