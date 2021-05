Con la finalidad de profesionalizar a las y los policías tapatíos, el candidato a la alcaldía de Guadalajara por el partido Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, prometió la creación de Un Instituto Superior de Formación y Carrera Policial, que no solo ofrezca las capacitaciones que ofrece la academia de la comisaría, sino que los profesionalice formalmente.

Lo anterior, dijo, será posible gracias a apoyos educativos e institucionales que ofrece tanto el Gobierno Federal, Estatal y la Universidad de Guadalajara, a fin de que las y los elementos cuenten con estudios acreditados a nivel licenciatura y posgrados.

Con ello, explicó, además de profesionalizar a las y los elementos en materias de formación policial básicas para su labor como uso de armas, uso de la fuerza, derechos humanos, sistema de justicia penal, entre otros, se buscará que los elementos también sean capacitados en materia de reacción ante emergencias médicas y urbanas y de protección civil, así como de investigación y prevención del delito y en temas cibernéticos.

Todo esto, aseguró, permitirá no solo conformar una policía capacitada profesionalmente, sino que esto generará un mayor interés para formar parte de la corporación, logrando así llenar los espacios que no han podido ser cubiertos a fin de lograr los estándares mínimos, además de que esto motivará su permanencia y crecimiento profesional.

“La academia solo da constancias, no da algún título o acreditación, sin embargo, si en un instituto como el propuesto se reconoce al policía una carrera técnica, le va a empezar a dar elementos para su formación y para el reconocimiento social que necesita. Luego de esto, también que vaya haciendo cursos que le sean acreditados, incluso a nivel internacional, y que cada que un policía vaya teniendo reconocimientos, debe tener un mecanismo de ascenso en su carrera policial, de manera tal que se vea estimulado y le permita crecer, no solo en sueldo o prestaciones, sino en reconocimiento y jerarquía”, manifestó.

También, dijo, es necesaria la depuración de aquellos agentes que no cuentan con los exámenes de Control y Confianza aprobados, así como aquellos policías que han incurrido en actos de corrupción.

Entre los puntos que construyen la agenda de seguridad de Bravo Padilla también se encuentran la creación de un fondo para la seguridad ciudadana del municipio conformado por recursos de los tres niveles de gobierno, la resolución de las fallas del C5, la recuperación de la Policía de Barrio y los módulos de seguridad, así como más coordinación “y menos pleito” entre los gobiernos locales y el gobierno federal.

“Hacer pleito en materia de seguridad es simplemente desconocer lo que están viviendo las ciudadanas y los ciudadanos. Los intereses de las y los tapatíos deben estar por delante de cualquier diferencia o pleito con la federación, hay que cerrar fuerzas para hacer un frente común. “, añadió.

La frase:

“No hay nada que sustituya la decisión política. No hablamos de problemas técnicos, se pueden hacer muchas cosas, pero el primer paso es que llegue un gobierno que tome decisiones, hoy tenemos un gobierno que sabe los problemas de seguridad pero no los enfrenta. Por ejemplo todos sabemos dónde se desarrolla la compra venta de autopartes robadas y sin embargo no hay intervención de los encargados de la seguridad”.

LS