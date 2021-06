Al menos ocho paquetes electorales de los 17 que fueron sustraídos de manera violenta de distintas casillas en cuatro municipios de la Costa Sur, el domingo pasado, ya fueron recuperados y se encuentran en manos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), informó esta mañana el consejero presidente, Guillermo Alcaraz Cross, aunque no detalló las condiciones ni el lugar en el que estos fueron localizados.

“Hemos logrado ya una gran recuperación de ellos. Originalmente nos comentaron que quedaron pendientes cinco de munícipes y cuatro de diputados, pero me comentan que acaban de recuperar un par más, lo que nos permitirá que podamos contarlos, reconocerlos y tratar de preservar el valor de esa participación, de esa voluntad que fue plasmada en estas elecciones”, expresó Alcaraz Cross durante la Sesión Especial Permanente del Consejo General del IEPC, llevada a cabo este lunes.

Para su escrutinio y cómputo, que habrá de llevarse a cabo este miércoles, se estableció, por unanimidad de votos de parte de los consejeros, una comisión especial para trasladar los paquetes a las Oficinas Centrales del IEPC Jalisco, ante el riesgo que representa que estos sean contabilizados en los comités municipales o en el Consejo Distrital 18.

El consejero presidente refirió que hasta el momento no hay certeza de que estos paquetes y boletas no hubieran sido intervenidos o manipulados, sin embargo, añadió, se buscará garantizar que los votos no fueron alterados ni representan lo contrario a la voluntad de los votantes.

“Recordemos que estas boletas gozan de medidas de seguridad y que se encuentran identificadas a partir de folios. A partir de una serie de circunstancias que podemos identificar a partir de este ejercicio de identidad de la boleta es que podemos advertir que son auténticas en todos los casos”, mencionó Alcaraz Cross.

Además, dijo, se buscará cotejar que las boletas reflejen la cantidad de votos establecidos en el conteo previo, pues, recordó, la sustracción se llevó a cabo una vez que ya se habían dado a conocer los resultados en las casillas.

Durante la sesión del domingo por la noche el consejero presidente informó que habían sido robados 17 paquetes electorales de los municipios de La Huerta, Casimiro Castillo, Villa Purificación, y Unión de Tula, además de que seis paquetes habían sido abandonados en Cihuatlán por los funcionarios ante el temor de lo ocurrido en los municipios vecinos, sin embargo, estos últimos fueron recuperados ayer mismo, según lo declarado por Alcaraz Cross durante la sesión de mediodía.

Paquetes sustraídos por municipio:

La Huerta: cuatro paquetes

Casimiro Castillo: seis paquetes

Villa Purificación: tres paquetes

Unión de Tula: cuatro paquetes

En Cihuatlán quedaron “abandonados” seis paquetes que de acuerdo con Alcaraz Cross, ya fueron recuperados y se encuentran en análisis para verificar que estos no fueron intervenidos.

