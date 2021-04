Los aspirantes que iniciaron campañas antes de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC) avalara las candidaturas presentadas, deben ser multados y enfrentarán problemas de fiscalización, afirmó Yeidckol Polevnsky Gurwitz, delegada en Jalisco del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La dirigente morenista dijo que revisarán el caso de su aspirante Alberto Uribe en Zapopan, que ya tuvo un acto proselitista, y mencionó que su recomendación fue no iniciar hasta que el Instituto concluyera.

“El tema es que el periodo electoral ya inició, para hacer campaña ya desde las doce de la noche se podría hacer; el error que queremos evitar está en el tema de fiscalización. Mientras el Instituto Electoral no declare que eres candidato no puedes hacer gastos, si haces gastos te pueden multar y las multas son muy altas y todas le recaen también al partido. Eso me dicen (que el candidato de Zapopan inició campaña) y lo voy a revisar, son 125 candidatos sólo uno empezó; pero no debió haber empezado ninguno, no sólo los de Morena. Si se adelantaron los otros candidatos, es porque así está el miedo”, expuso.

Polevnsky Gurwitz acusó a Movimiento Ciudadano de buscar intervenir para obstaculizar la aprobación de sus candidaturas y dijo que incluso han buscado a perfiles morenistas para llevárselos a sus filas.

“He pedido piso parejo, básicamente. Nosotros no queremos que haya preferencias para ningún partido y no queremos ni aceptamos que Movimiento Ciudadano, con las prácticas que los caracterizan, metan la mano para afectar candidaturas de Morena”, dijo.

Comentó que revisa caso por caso cada una de las observaciones que hizo el IEPC a las postulaciones que están en duda.

GC