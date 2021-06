Tal como ocurrió en la elección de 2018, los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, pertenecientes a la Zona Metropolitana de Guadalajara, establecieron que no habrá Ley Seca previo a la jornada electoral que se desarrollará el próximo domingo 06 de junio, en la que en Jalisco se elegirán a los presidentes municipales de las 125 alcaldías.

Los ayuntamientos de Tonalá y Tlaquepaque informaron que la medida fue suspendida con la finalidad de no afectar económicamente a los establecimientos en los cuales se ofertan este tipo de productos ante las afectaciones derivadas por la pandemia ocasionada por la COVID-19.

Las alcaldías de Guadalajara y Zapopan refirieron por su parte que únicamente se analizará que los negocios cumplan con los reglamentos municipales, e hicieron un llamado a la ciudadanía a hacer un consumo responsable y a mantener el orden en las urnas el día de la elección.

Pese a que el artículo 42 de la Ley para Regular la Venta de Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco establece que el día de la jornada electoral y 24 horas antes de esta, no puede realizarse la venta de embriagantes, se dio a conocer el pasado 31 de mayo que esto no era obligatorio, y que la decisión de aplicar o no la Ley seca era exclusiva de las alcaldías.

Únicamente El Salto informó que sí aplicará la prohibición de venta de bebidas alcohólicas de cara a la elección, la cual comenzará 24 horas previas a la jornada electoral y terminará las 00:00 horas del lunes. A partir de ahí la venta de alcohol se desarrollará como lo marcan el reglamento municipal, es decir, a partir de las 10:00 horas del lunes. El ayuntamiento de Tlajomulco no respondió.

Previamente la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados del Estado de Jalisco (Canirac) había referido que el sector esperaba que no se considerara la prohibición de bebidas embriagantes debido a que, al no aplicar la medida durante la elección de 2018, se evidenció que la venta de alcohol no genera afectaciones en el proceso electoral.

LS