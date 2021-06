El candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia de Guadalajara, Carlos Lomelí, acudió la mañana de este domingo a emitir su voto en la casilla ubicada en el cruce de Academia y Gobernador Curiel, en Miravalle, donde se quejó de que el Ayuntamiento le negó permisos para sus festejos, en caso de ganar la contienda.

“Quiero decirles que no nos prestaron ni la Minerva, ustedes saben que hay que correr un trámite con el municipio, no nos prestaron plaza República, no nos quisieron prestar plaza Juárez, pues nos vamos a instalar frente al Palacio Municipal”.

El candidato afirmó que este día habrá festejo pues descartó cualquier posibilidad de derrota. “No hay ruta ni para no ganar, no hay ruta para no impugnar, estoy seguro, por los datos que nosotros tenemos vamos a estar en la preferencia electoral en las encuestas de salida y no hay reversa”.

Lomelí también se quejó de que hubo guerra sucia en su contra y de que sus opositores han repartido despensas y tinacos a cambio de votos. Incluso, ya han detectado irregularidades en casillas, por ejemplo, una donde los funcionarios traen cubrebocas de colores.

Sobre panfletos repartidos este sábado en contra del candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, el morenista se deslindó de tales actos y presumió que todo fue obra de sus propios adversarios.

“Como vieron que se les estaba revirtiendo su campaña sucia, dijeron, ‘bueno, ahora vamos a ensuciar nosotros’, a ver si se les revierte a ellos”.

El candidato está confiado en que ganará las elecciones y a partir de las dos de la tarde comenzará a emitir información sobre sus encuestas de salida. En caso de que la tendencia en el conteo rápido al final de la jornada lo favorezca, acudirá a Plaza Guadalajara por la noche para festejar.

NR