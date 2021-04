El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Zapopan, Juan José Frangie aseguró que la nómina del Ayuntamiento de Zapopan se incrementó, en esta administración, por la contratación de policías y personal administrativo en áreas como bomberos. Otros gastos incluyen la operación de los Centros Comunitarios Colmena, el Centro Cultural de la Colonia COnstitución o unidades deportivas y bibliotecas que han sido rehabilitadas.

Tras las críticas del aspirante de Morena, Alberto Uribe Camacho, por el incremento de personal, el emecista se dijo sorprendido de que alguien que fue alcalde en Tlajomulco no tenga presente las dinámicas en las administraciones municipales y señaló que el morenista no está empapado de los temas de Zapopan.

"Subimos la nómina porque subimos de mil 500 a dos mil 500 policías, son mil personas más"

“Subimos la nómina porque subimos de mil 500 a dos mil 500 policías, son mil personas más; contratamos 300 personas para bomberos y 200 en protección civil, invertimos para que sea la mejor Unidad de Protección Civil a nivel nacional. Se abrió el Centro Cultural (de la colonia Constitución) debe tener gente que lo atienda. Se subió la nómina, pero no como el partido de Uribe para tener una bola de siervos que pagamos con nuestros impuestos sin tener productividad. Me extraña mucho de este señor que no tiene la menor idea de lo que es el ayuntamiento”; argumentó.

Frangie Saade presumió que en los últimos cinco años creció el presupuesto municipal y redujeron el porcentaje de gasto en el capítulo mil de servicios personales. Destacó el incremento en la recaudación de recursos propios con la recuperación de cartera vencida en el pago de predial y otras contribuciones.

El candidato negó que se esté presionando a personal municipal para participar en su campaña, dijo que los funcionarios son libres de apoyar a quien quieran, siempre que sea fuera de su horario laboral.

En otros temas, Frangie Saade se sumó a la petición de que todos los candidatos a Zapopan presenten su declaración 3 de 3 de violencia contra las mujeres, dijo que sería positivo que todos los aspirantes aclaren si tienen antecedentes de denuncias por violencia o de falta de manutención en caso de divorcio.

Apoyo a las mujeres será una prioridad, promete Frangie

Este mañana, el candidato a la alcaldía de Zapopan por Movimiento Ciudadano, Juan José Frangie, presentó su segundo eje de propuestas de campaña, el cual se enfoca en el apoyo a las mujeres del municipio.

“Durante los seis años que hemos estado en la administración para nosotros ha sido primordial el apoyo hacía las mujeres en todos los aspectos”, refirió el aspirante, quien señaló dará continuidad a lo establecido en el periodo de Pablo Lemus.

La primera propuesta es la ampliación del Hospitalito. Frangie señaló que este espacio tiene mucha demanda en el área de maternidad, con la atención del 50 por ciento de las mujeres zapopanas que no tienen seguro social ni cuentan con recursos para acudir a una clínica privada, por lo que su meta será llegar al 100 por ciento en la atención de estas mujeres.

Además, las mujeres que den a luz en este centro médico, recibirán un kit de primera infancia con una canasta de alimentos para el primer mes de vida del infante.

Otra propuesta es el seguro de desempleo para jefas de familia. Este apoyo se brindará a mujeres que se han quedado sin trabajo, a las cuales se les darán durante dos meses cinco mil mensuales, además de inscribirlas dentro de la bolsa de trabajo del ayuntamiento, donde se creará una área especial para conseguirles trabajo.

La tercera propuesta son créditos a tasa cero, este programa contará con una bolsa de 15 millones de pesos, para otorgar créditos de hasta 40 mil pesos a 48 meses sin intereses y cuatro meses de gracia, para que las mujeres creen o reactiven su empresa.

En lo que respecta la violencia de género, el candidato señaló que implementará el programa “Casa de medio camino”, donde las víctimas de violencia podrán tener un espacio para instalarse durante tres días mínimo, con el fin de buscar una reubicación. En el lugar también recibirán atención médica y psicológica.

De igual manera, a las mujeres que vivan agresiones se les dará atención médica gratuita ágil y efectiva en cualquiera de las unidades de la cruz verde y en el Hospitalito.

Otras de las propuestas en esta área fue el aumento en el número de pulsos de vida, donde la meta es llegar a mil dispositivos que den respuesta oportuna a mujeres violentadas con ordenes de protección y la implementación del escuadrón alpha, conformado por un grupo de mujeres policías que atenderán casos de violencia intrafamiliar.

Para mujeres de comunidades indígenas se les darán créditos, a través de una bolsa de 1.5, para que cubran sus necesidades productivas e impulsen sus tradiciones. También prometió brindarles atención médica gratuita en las unidades de la cruz verde y el Hospitalito, para lo cual se les otorgará una tarjeta.

Por último, Frangie señaló que se rehabilitarán 500 parabuses, así como sus entornos con laminación y accesibilidad universal para hacerlos seguros. Así como la instalación de 10 puntos purpura para que las mujeres se sientan protegidas especialmente cuando salen de noche.

NR