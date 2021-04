Elecciones Jalisco 2021: Horacio Fernández propone seguro de desempleo

El candidato a diputado federal de Movimiento Ciudadano (MC), Horacio Fernández Castillo, presentó una propuesta en la que plantea la creación de un seguro de desempleo para trabajadores.

El aspirante por el distrito 10 de Zapopan expuso que de llegar a la Cámara de Diputados impulsará que accedan a esta prestación las personas que hayan perdido su empleo por el cierre de la empresa o por una emergencia como la del COVID-19.

Explicó que con este seguro los trabajadores podrían recibir durante tres meses un apoyo proporcional al sueldo que percibían, para que durante este tiempo puedan buscar otro trabajo o autoemplearse.

"Si un trabajador pierde su empleo, que el Gobierno le ayude por tres meses en lo que consigue chamba. Su familia necesita comer", señaló.

El emecista sostuvo que la iniciativa es viable y con el presupuesto federal podría subsidiarse. Argumentó que el apoyo sería proporcional al salario que percibía el trabajador y sólo costaría, de acuerdo al Colegio de México, el 0.6% del Producto Interno Bruto; en caso de tener el apoyo mensual por desempleo para seis millones de personas.

"No puede ser que la gente deje de trabajar y no tenga qué comer al día siguiente"

"No cuesta tanto, se puede, necesitamos voluntad política, dejar de construir trenecitos y otras cosas que no sirvan para ayudar a la gente. No puede ser que la gente deje de trabajar y no tenga qué comer al día siguiente, porque a veces ni los liquidan, si la empresa quebró y no tiene dinero, pues ya no hay liquidación", añadió.

Fernández Castillo dialogó con trabajadores de una empresa de envases ubicada en la colonia Paraísos del Collí de Zapopan.

NR