Elecciones Jalisco 2021: Delitos se salieron de control en Guadalajara, advierte Lomelí

Las últimas administraciones municipales de Guadalajara no han podido combatir a la delincuencia, advirtió el candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia tapatía, Carlos Lomelí, en su segunda visita al mercado San Juan de Dios.

"Son seis años de gobiernos naranjas que no han dado resultado"

“Esto ya no tiene control, se les salió de control. Son seis años de gobiernos naranjas que no han dado resultado y quieren otros tres, es tiempo de que ya se vayan, es tiempo de que se retiren. No han podido gobernar, ni siquiera Guadalajara, mucho menos este estado”.

El candidato escuchó a los locatarios, quienes le aseguraron que tanto ellos como sus clientes han sido víctimas de robos y asaltos al concluir sus labores o cuando terminan de hacer sus compras.

Sin definir alguna estrategia, Lomelí prometió a los locatarios que, si llega a ganar las elecciones, garantizará la seguridad a los comerciantes y a los compradores, además de que habrá mayor limpieza.

Para ello, el candidato garantizó que fortalecerá el área de aseo público del municipio, que era la encargada de la recolección de basura antes de que el servicio se entregara a una empresa que no lo hace bien y no cumple con lo establecido en el contrato.

“Todo ese tipo de situaciones vamos a tener que solucionarlas sobre la marcha y hacer una revisión exhaustiva de los contratos”.

