Los candidatos a las presidencias municipales de Guadalajara, Zapopan y San Pedro Tlaquepaque presentaron este lunes sus propuestas de ejes de gobierno en materia de seguridad pública y justicia, salud, educación y promoción económica; las cuales buscan fortalecer a las administraciones públicas y darle a la ciudadanía las condiciones para una mejor vida.

Gerardo León de la Cruz, candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, aseguró que uno de los aspectos más importantes y que preocupan a la ciudadanía es la seguridad pública, por ello, promoveremos que las evaluaciones de control y confianza a los elementos policías sean constantes, además de que todos los que integran la Comisarías municipales de la ZMG, tanto operativos y administrativos deberán presentar su 3de3.

“Tenemos que garantizar que el 3de3 sea utilizado de una forma correcta y lo ampliemos a todo el sector de seguridad, no solamente a los policías, sino el personal administrativo y todo aquel individuo que forme parte de la Secretaría de Seguridad Municipal, si no encontramos ese 3de3 como un tema de revisión profunda, no podemos ofrecer buenos policías”.

Por su parte, el candidato a Zapopan, Francisco Javier Velasco Macías, habló sobre el eje de promoción económica, en el cual se busca impulsar las inversiones y apoyar a los emprendedores, todo a través de programas específicos.

“Tenemos otro programa al cual le pusimos Proyéctate en el cual buscamos impulsar a todos los emprendedores zapopanos con una inversión de capital necesaria para empezar con su proyecto, con esto queremos reactivar la economía de las comunidades, con un recurso a fondo perdido, pero además un plus, en el que hemos pensado nosotros es que todos esos proyectos vayan de la mano de un ciudadano y sean acompañados por un emprendedor exitoso”.

Incluiremos el Programa “INTEGRA+” en el cual, todo empresario que se comprometa a incluir en su plantilla laboral, el 20 por ciento de recién egresados de universidades, adultos mayores y personas con alguna discapacidad, le sea condonado en el primer año, el 100% de la licencia municipal, en el segundo año 50%, y por último en el tercer año 25%, sin intermediarios (outsourcing), y con ello garantizar que el empleo tenga seguridad social y prestaciones de ley

Miriam Yolete Wiedfedt, candidata al municipio de San Pedro Tlaquepaque afirmó que uno de sus ejes principales será la educación y la recuperación de escuelas y espacios abiertos, destaca que implementará programas para el rescate de planteles deteriorados y hará gestiones para tener en el municipio más planteles educativos.

“Dotar de insumos mediante programas municipales de rescate de escuelas como butacas, pinturas, canchas, impermeabilizante, etcétera; en cuanto al área de educación técnica del municipio crear academias municipales. Dentro de los espacios educativos, apoyar con infraestructura de lonas, aparatos para ejercicio, cobertura y acceso de internet mejorando el existente”.

Finalmente el presidente estatal del partido, José Manuel Delgadillo Pulido, afirmó que la ciudadanía ya está asqueda de tantos partidos políticos, sin embargo el PRD no deja de tener ese brillo para poder retomar la solución a todos los problemas de la ciudadanía y puntualizó que es increíble que la política y los gobiernos están para favorecer y beneficiar a los ciudadanos, pero nos encontramos que los ciudadanos luchan contra estos problemas, y con diversos obstáculos para poder ser atendidos ante las problemáticas que les aquejan”.

