Además de responder cuestionamientos formulados por lectores, los aspirantes a Guadalajara intercambiaron acusaciones.

Tonatiuh Bravo Padilla de Hagamos fue cuestionado por sus anteriores postulaciones con otros partidos; dijo que en su trayectoria ha buscado los instrumentos de participación y que fue invitado en el pasado por el PRD y luego a través de un acuerdo entre Hagamos y MC fue diputado federal. Refirió que los naranjas no cumplieron acuerdos en temas como el agua, transporte público o el Poder Judicial. Negó que su paso por otros partidos sea un problema de credibilidad.

Diana Palacios Solórzano, de Somos, atendió preguntas respecto a su postura frente a la interrupción del embarazo y sobre las fallas en el abasto de agua. La aspirante calificó el aborto como un tema delicado, dijo ser una mujer religiosa, pero estar a favor de la medida cuando sea por una violación. Planteó dar educación sexual desde temprana edad. Sobre el tema del agua, consideró que no es un asunto sólo federal y que a nivel local se debe trabajar en temas como la captación de aguas pluviales.

Gustavo Flores Delgadillo de Fuerza por México, recibió interrogantes sobre apoyos a comerciantes y sobre algunas propuestas de candidatos de su partido. El aspirante dijo que el centro de sus planes de reactivación económica son los comerciantes, habló de dar impulso a tianguis, mercados y corredores comerciales.

Tras ser cuestionado sobre una supuesta intención de prohibir el servicio de automóviles de plataformas digitales, el morenista Carlos Lomelí Bolaños negó que esté en contra de este servicio, dijo que se trata de un rumor alentado por “bots de MC”. A una pregunta sobre la seguridad vial de motociclistas el aspirante adelantó que impulsará estacionamientos, infraestructura y espacio seguros para los usuarios de este tipo de vehículos.

La abanderada del Partido Verde, Ofelia Cano, fue cuestionada porque su partido no es respaldado por agrupaciones ecologistas y también sobre su preparación para ocupar el cargo siendo actriz. Comentó que buscará involucrar a las asociaciones civiles y a la iniciativa privada en sus propuestas en favor del medio ambiente. Añadió que está preparada para el cargo por ser una buena ciudadana. Aseguró que sus propuestas van en sintonía con los principios marcados por la Organización de las Naciones Unidas.

La priista Sofía García Mosqueda fue cuestionada sobre a quién corresponde atender la problemática de inseguridad y sus planes en materia de movilidad no motorizada. La candidata explicó que, aunque al municipio le corresponde la prevención del delito, debe haber coordinación con el Estado y la Federación para atender problemáticas como la desaparición de personas. Dijo que impulsará la integración de grupos de búsqueda barreales, subrayó que el gobernador no puede eludir su responsabilidad en materia de seguridad achacándoselo a la Federación. Respecto a movilidad no motorizada comentó que promoverá nuevos ciclopuertos y carriles exclusivos en ubicaciones consensuadas. También se pronunció en contra del proyecto Iconia y se pronunció por que la zona de Huentitán sea un pulmón natural de la ciudad.

El perredista Gerardo León de la Cruz recibió preguntas sobre apoyos a la juventud y sus propuestas de inclusión de grupos de la diversidad sexual. Respondió que creará una dirección e la materia e impulsará reformas al reglamento de policía para evitar la discriminación y agresiones a personas por su orientación sexual.

Viridiana Rivas Castillo de Redes Sociales Progresistas, atendió cuestionamientos sobre mejoras a los servicios médicos y apoyos a comerciantes. La candidata consideró que los servicios de atención médica deben mejorarse sin importar la ciudad en que se encuentren y lamentó que actualmente están descuidadas. Respecto a los apoyos a comerciantes expuso que se debe actualizar el padrón de los giros que operan en el centro histórico.

El emecista Pablo Lemus Navarro, fue cuestionado por incluir en su planilla al hermano de la morenista Claudia Delgadillo y sobre sus propuestas en materia de seguridad. El candidato justificó haber sumado a Roberto Delgadillo que dijo tiene carrera política independiente a su hermana. En materia de seguridad comentó que reforzará el centro de monitoreo C4 para que pueda operar en conjunto con el de Zapopan para sumar más de cuatro mil cámaras en funcionamiento. Además, dijo que impulsará un parque en la zona de Huentitán con áreas verdes y espacios deportivos.

Juan de Dios De la Torre Villalobos, del Partido del Trabajo, respondió por qué no se sumaron a Morena y sobre sus propuestas en educación. Afirmó que el PT es el verdadero representante de los valores de la 4T, aunque sostuvo que no son súbditos y apoyan las propuestas después de analizarlas. Insistió en su argumento de que eliminando la corrupción en el municipio se pueden obtener recursos para impulsar proyectos.

Por Encuentro Solidario, Xóchitl Vázquez Medel, se centró en planteamientos sobre impulso a la cultura. Comentó que promoverá llevar programas culturales a los centros en colonias y barrios, incentivando a los artistas locales.

El independiente Francisco Castillo Navarro defendió buscar la alcaldía sin un partido, dijo que representa a los ciudadanos cansados de los partidos y que su intención es generar un gobierno de barrio que resuelva los problemas de la ciudad.

La candidata Dolores Pérez Lazcarro, de Futuro, atendió preguntas sobre equidad de género y respecto a señalamientos de abuso sexual contra ex integrantes del partido. La aspirante afirmó que la igualdad entre mujeres y hombres es algo presente en todos sus planteamientos, consideró que la visión de género se debe llevar a la planeación y presupuesto. Sobre los señalamientos contra militantes apuntó que ha dado seguimiento al tema en la Fiscalía y la atención a las víctimas.

