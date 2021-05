Aunque afirmó que no comparte los criterios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC) el gobernador de Jalisco anunció que acatará la orden de eliminar 20 tuits sobre recorridos por municipios para supervisar obras.

El titular del Poder Ejecutivo estatal aseveró que ha cuidado especialmente la manera en que realiza las giras de trabajo; argumentó que ha cuidado que no se convoque a personas y no se contrate publicidad; dijo que sólo se ha dedicado a supervisar cómo van los trabajos en distintos frentes. Refirió que en ningún momento ha hablado de candidatos, partidos políticos o del proceso electoral.

“Por supuesto que no comparto los criterios del Instituto Electoral para emitir esta resolución, pero en un momento tan delicado como el que pasa nuestro país, me parece que sería un gran error contribuir en esta lógica de ignorar las resoluciones de nuestras instituciones; por eso vamos a acatar la resolución del Instituto Electoral, que por cierto es sólo una medida cautelar y el proceso seguirá su curso en las instancias judiciales. Vamos a predicar con el ejemplo, no vamos a cuestionar resoluciones que están tomadas por las autoridades que tienen la responsabilidad de garantizar que el proceso electoral se desarrolle conforme a derecho”, dijo.

El mandatario estatal calificó como terrible que a nivel nacional las medidas cautelares de las autoridades electorales sean ignoradas y se sigan dando ruedas de prensa donde se habla de partidos, el proceso electoral y encuestas.

El pasado domingo, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado ordenó al gobernador de Jalisco retirar de sus redes sociales 20 publicaciones en las que presumía obras realizadas en municipios; con el argumento de que los mensajes se pueden considerar propaganda violatoria de las restricciones por el periodo de campaña.

