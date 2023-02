El diputado federal por Morena, Marco Antonio Pérez Garibay, anunció que se encuentra en la ruta a la gubernatura de Jalisco de la mano del partido guinda.

Confió en que los resultados de la contienda interna lo beneficien y, de ser así, afirmó que su principal proyecto será mejorar la situación de inseguridad que se vive en el Estado.

Antonio Pérez Garibay, padre del piloto mexicano Sergio “Checo Pérez”, aseguró que su experiencia en la Cámara de Diputados le ha dado una nueva perspectiva de cómo trabajar en favor de los jaliscienses desde los temas que más le pesan a la ciudadanía: seguridad, empleo y la atracción de inversiones a Jalisco.Sin embargo, subrayó que su mejor carta de presentación como participante en la contienda interna por la silla en Casa Jalisco es su trabajo de décadas en favor del Estado y de su gente, refirió que así como puede conversar con empresarios y líder industriales tiene cercanía y apoyo de la ciudadanía de a pie, pues en los barrios fue donde comenzó su carrera.

“No puedes ser un gobernante e intentar ser un político cuando ni siquiera conoces el mundo, yo les puedo decir el día de hoy a ustedes que yo nací en la pobreza extrema, pero también les digo que la vida me ha sonreído y les puedo que México es el mejor país del mundo y Jalisco tiene todo para ser el estado más sobresaliente en todos los rubros”, apuntó.

El legislador reconoció que existen diferentes perfiles que buscan la candidatura para la gubernatura de Jalisco por Morena en 2024, con quienes, anotó, tiene buena relación. No obstante, enfatizó que de no ser el abanderado por el guinda, no buscará la candidatura a pesar de que otros partidos le han buscado.A pesar de ser abierto con sus aspiraciones, Pérez Garibay aceptó que aún no son los tiempos para comenzar con una campaña política y dijo estar enfocado en su trabajo en la Cámara de Diputados.