Con el objetivo de respaldar sólidamente la promoción a favor de Xóchitl Gálvez, surge en Jalisco el FALM «Frente Amplio de Legisladores y Munícipes», conformado por un grupo de personajes que han tenido la responsabilidad de ser Senadores, Diputados federales y locales, así como Alcaldes, Regidores y Síndicos.

El grupo tiene además como finalidad prioritaria integrar a estas tareas a decenas de personas con la misma representatividad aprovechando el liderazgo social que siguen teniendo en sus respectivas comunidades y ciudades de la entidad.

Lo anterior, al considerar que para llegar al cargo edilicio parlamentario tuvieron que realizar tareas de tipo social para obtener votación y siguen manteniendo contacto con sus familiares, amigos colaboradores, compañeros laborales, sindicales, de actividades sociales, culturales o deportivas por citar algunas, y con ello buscar generar una gran sinergia de integración de tareas tanto en favor del Frente Amplio en favor de Xóchitl Gálvez como del Frente Amplio en Jalisco.

Uno de los promotores de la creación de este Frente, el exdiputado Salvador Cosío Gaona, señaló que la intención es concitar a unir fuerzas entre los activos políticos como expertos en tareas públicas desde la base que es el municipio, “se trata de aprovechar el liderazgo que cada uno tiene en sus respectivas regiones, distritos, municipios, y ciudades para jalar la voluntad de quienes nos escuchan porque nos consideran todavía como líderes que podemos darles alguna orientación”.

Subrayó, el primer objetivo es dar a conocer y respaldar a Xóchitl Gálvez rumbo a la presidencia de la República, y segundo, brindar un apoyo a quienes serán munícipes o legisladores aprovechando “el bagaje cultural muy importante que se tiene ya que aquí hay arquitectos, abogados, ingenieros, médicos, economistas, maestros, solo por mencionar algunos perfiles que pueden impulsar tanto programas como proyectos para que se hagan las cosas bien”.

El también ex senador, ex diputado y ex presidente municipal de Guadalajara, el priista Ramiro Hernández, asentó que ante la emergencia que vive el país nadie puede ser indiferente y quedarse cruzado de brazos; enfatizó que quienes han aceptado participar tienen en común el interés de fortalecer el Frente en apoyo a Xóchitl y que aunque a nadie le viene mal algún cargo político, lo principal es luchar por un proyecto para defender al país. En cuanto a las candidaturas locales apuntó que sin importan quien sigle, se buscará llevar y apoyar a los perfiles que puedan ganar.

“Hoy no estamos en la confrontación entre nosotros (los partidos políticos) estamos ante un reto que nos une y que nos hace actuar juntos. La tarea más importante es que vayamos generando el reagrupamiento de todos los activos sin importar de qué partido hayan sido pero que quieran ser y quieran promover y participar en un proyecto que es fundamental. Hay que reconocer que (en este momento) no pintamos, y si queremos pintar necesitamos meternos todos”.

Por su parte, la ex diputada perredista Verónica Juárez Piña, destacó que será fundamental la generosidad de todos los participantes; “hay mucho que aportar, y hay que ir por todas nuestras compañeras y compañeros que en su momento significaron en su municipio desde lo local, creo que podemos reunir a cientos de ellas y de ellos, hay que ir por toda esa inteligencia en los congresos locales, y en el congreso de la unión; hay que identificar actores que aporten para ganar votos; las elecciones se ganan con votos y hay que ir por ellos.

Destacó que los partidos tendrán su propia responsabilidad para sumar gente “pero también nosotros podemos sumarnos sin esperar que los partidos políticos llamen a alguien en particular”.

La ex diputada local panista, Cecilia Carreón Chávez, indicó que se está por enfrentar una de las contiendas políticas más importantes de la historia de México y de nuestro estado dónde deberá ganar la democracia; “por ello debemos impulsar la unidad de los mexicanos y la unidad de los jaliscienses a través justamente de eventos como este, a través de tener un cierre total cada uno de los partidos políticos que conforman el Frente Amplio por México; hoy como nunca debemos estar unidos y al lado de la sociedad organizada quienes debemos pasar de espectadores a protagonistas para fortalecer la democracia”.

El ex legislador Alberto Cortes, acotó, “Hoy se necesita rescatar a México; hoy nuestro candidato se llama México y lo representa Xóchitl Gálvez. No esperemos a que alguien más haga las cosas vamos haciéndolo nosotros y creo que aquí hay la experiencia la capacidad y los liderazgos como para poder salir adelante”.

Sobre el tema abundaron Rodolfo Ocampo, Pilar Pérez Chavira, Carmen Lucía Pérez Camarena, Carlos Urrea, Francisco Contreras, José Luis Ortíz, Enrique Villa, Rafael de la Torre, Ernesto Ángel Macías, Juan Ávila, y Luis Alfonso Vázquez.

El primer objetivo del FALM es realizar un gran mapa geopolítico; analizar y conocer la disposición y disponibilidad de quienes quieran incorporarse a las tareas para llevar los trabajos a las regiones de la entidad.

Igualmente, se tiene la intención que a mediano plazo este grupo se pueda constituir en una fuerza de apoyo técnico para quienes sean candidatos y después realicen labores de gobierno en los ámbitos legislativo y municipal.

Integrantes del Frente Amplio de ex legisladores y munícipes

1) Jaime Aceves Pérez

2) Ernesto Ángel Macias

3) Salvador Arellano Guzmán

4) Juan ÁvilaCuenca

5) Cecilia Carreón Chávez

6) Francisco Contreras Contreras

7) Rubén ContrerasLuna

8) Tomas CoronadoOlmos

9) José Alberto Cortes García

10) Idolina Cosío Gaona

11) Salvador Cosío Gaona

12) Antonio Cruz De la Torre Ruvalcaba

13) Juan Carlos De la Torre González

14) Rafael De la Torre Pérez

15) Martha Ruth Del Toro Gaytán

16) Ana Esthela Duran Rico

17) Ángel Mario Six García Sánchez

18) José Antonio Gloria Morales

19) Gabriel González Delgadillo

20) Ramiro Hernandez García

21) María Elena Homs Tirado

22) Veronica BeatrizJuárez Piña

23) Margarita Licea González

24) José Ignacio López Varela

25) José Luis Martínez Álvarez

26) María Veronica Martínez Espinoza

27) Leonel Mauricio Nieblas Valderrama

28) José Ma Eugenio Núñez Murillo

29) Rodolfo Guadalupe Ocampo Velázquez

30) Carlos Orozco Santillán

31) José Luis Ortiz García

32) Susana Peña Camacho

33) Carmen Lucia Pérez Camarena

34) María del Pilar Pérez Chavira

35) Rafael Ramírez Sánchez

36) Alma Guadalupe Salas Montiel

37) Ignacio Saucedo Hernandez

38) Manuel Trinidad Toscano Hernandez

39) Carlos Enrique Urrea García

40) Luis ÁlvaroVázquez Figueroa

41) Enrique Adolfo Villa Preciado

42) Joan Novoa Mossberger

43) Alberto Cárdenas Jiménez

44) Emilio González Márquez

45) Vicente Vargas López

46) Abundio Gómez Melendrez

47) Julián Orozco González

48) Jaime Robles Gómez

49) Luis Córdoba Diaz

50) Jorge Urdapilleta Núñez

51) Cristina Solórzano Márquez

52) Leticia Hernández Rangel

53) Cristina Brambila González

54) Juan Alberto Márquez de Anda

55) Alfredo Argüelles Basave

56) Ricardo Rios Bojorquez

57) Felipe de Jesús López García

58) Francisco Javier Bravo Carbajal

59) Absalon García Ochoa

60) Carlos Arías Hernández

61) Daniel Monraz Rodríguez

62) Quintín Vázquez García

*Mantente informado en nuestro canal de difusión en WhatsApp, únete aquí.



MF