El precandidato al Gobierno del Estado por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro, ratificó hoy, en las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), una queja por motivo de la guerra sucia en su contra suscitada desde el inicio de la precampaña.

Al salir del órgano electoral, Lemus Navarro expresó su preocupación por la situación, apenas se encuentran en las etapas iniciales del proceso y ya es blanco de ataques por parte de Morena y sus aliados.

“Estamos saliendo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, donde ratificamos una queja contra toda la guerra sucia que estamos recibiendo en estos momentos. Imagínense, apenas inicia la precampaña y ya ha comenzado Morena y sus aliados con todas sus artimañas”, dijo.

Lemus Navarro sostuvo que este tipo de acciones por parte de sus contrincantes electorales se sustentan en el pavor que tienen al proyecto colectivo que encabeza.

“Es señal, no del miedo, sino del pavor que nos tienen. Pero no importa, la ciudadanía es muy inteligente y, sobre todo, muy madura; no cae en esas trampas que quieren incitar estos partidos políticos que no deben llegar a Jalisco”, afirmó el precandidato naranja.

El 13 de noviembre, a través de sus redes sociales, Pablo Lemus alertó que se detectó el uso de llamadas telefónicas a su nombre para asustar y confundir a la población. Dichas llamadas vinculan su nombre a un presunto miembro del crimen organizado, solicitando dinero.

Lemus Navarro reafirmó su compromiso con una campaña electoral limpia, basada en propuestas y en el respeto a la gente.

El precandidato emecista continuará trabajando arduamente para recorrer los 125 municipios de Jalisco, confiando en el discernimiento de la población para la defensa de los buenos gobiernos.

