El senador de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, sostuvo que solamente le interesa contender por la gubernatura de Jalisco, y que no aceptaría algo distinto.

“Apenas llevo tres días, denme chance un par de meses. Me voy a ganar ese lugar a la buena. No buscaría otro cargo”, destacó ante su reciente destape y en relación a no liderar las preferencias ciudadanas en ese sentido.

Tras el segundo informe de actividades de Juan José Frangie, Castañeda resaltó que está muy optimista ya que pese a que no es el favorito, tiene un crecimiento en preferencias comparado con meses anteriores.

“Si recuerdan el caso de Samuel García, que tres meses antes del proceso electoral, lo ponían en cuarto lugar y no nos detuvimos. Yo era dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, y lejos de detenernos lo impulsamos, y hoy es gobernador del Nuevo León y uno de los prospectos más importantes para la presidencia de la república”.

Sobre la ausencia del dirigente nacional de MC en su informe y en el de Frangie, dijo que quizá ha estado ocupado.

“Seguro tiene la agenda muy complicada esperemos que esté por aquí, si no puede hoy, pues mañana, y si no lo busco en el Senado de la República. Entiendo que la mayoría de las y los presidentes municipales lo invitaron, esperemos que esté por acá”.

