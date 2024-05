Este martes se llevaría a cabo el primer debate por una alcaldía que sería organizado oficialmente por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), el debate por la alcaldía de Tlajomulco, sin embargo, este se canceló.

La consejera presidenta, Paula Ramírez, explicó que fue por la madrugada cuando canceló la candidata por la coalición “Juntos haremos historia en Jalisco", Lourdes Barrera. El motivo que dio, señaló la consejera, fue que recibió la noticia de que la candidata a la Presidencia por esta coalición, Claudia Sheinbaum, tendría una visita precisamente a Tlajomulco, por lo cual debía atender al llamado hecho por Morena.

Ante esta decisión, este mismo martes y una hora antes del ejercicio, el candidato por Movimiento Ciudadano, Gerardo Quirino, quien de acuerdo con la consejera Claudia Vargas, fue él quien solicitó al IEPC llevar a cabo este ejercicio, decidió declinar también a participar.

De acuerdo con la consejería del IEPC, el candidato notificó por escrito que ante la cancelación de Lulú Barrera, él también evitaría participar, “puesto que no habría condiciones para un verdadero debate de ideas”.

En entrevista con medios de comunicación, la consejera presidenta indicó que es imposible reagendar este ejercicio dadas las condiciones en las que cancelaron las candidaturas. EL INFORMADOR / H. Figueroa

“No nos sorprende el desprecio de la candidata de Morena a estos ejercicios democráticos. No están acostumbrados a debatir, mucho menos a darle la cara a las y los tlajomulquenses. Nosotros habíamos solicitado este ejercicio para contrastar proyectos y propuestas en beneficio de Tlajomulco. Pero ante la ausencia de la contraparte tomé la decisión de no asistir, porque no vamos a caer en la trampa de Morena”, publicó Quirino Velázquez en sus redes sociales.

“Nosotros siempre pensamos en beneficiar a la ciudadanía. Entonces, estamos trabajando, estamos esforzándonos porque somos la mejor opción electoral. El que no hayan estado aquí presentes solamente denota algo, la falta de capacidad y de rendirle cuentas a los ciudadanos, que no estén aquí demuestra algo, que la ciudadanía está observando quién sí vino a presentar sus propuestas y somos la mejor opción", aseveró por su parte Marcos Rosalío, de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, el único que asistió al Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, donde se tenía proyectada la discusión entre las candidaturas.

“En Morena estamos unidos porque nosotros sí tenemos candidata a la Presidencia, y con o sin debate les vamos a ganar. Soy Lulú Barrera y nosotros sí transformaremos Tlajomulco”, aseveró por su parte la candidata por “Juntos Haremos Historia en Jalisco”, a través de un video compartido en sus redes.

La consejera presidenta, Paula Ramírez, lamentó en un posicionamiento público lo decidido por Barrera y Quirino, pues dijo, la preparación del ejercicio implicó diversos esfuerzos y recursos institucionales para llevar a la ciudadanía jalisciense “información valiosa sobre las propuestas que ofrecen las personas que hoy compiten por la presidencia del municipio de Tlajomulco de Zúñiga”.

Las consejeras explicaron también que la ley no considera una sanción ante lo decidido por la candidata y el candidato, sin embargo, Paula Ramírez, añadió que, al ser un caso inédito, sin duda será un precedente a analizar para evitar que vuelva a ocurrir en futuros ejercicios.

