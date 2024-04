Gerardo Quirino Velázquez Chávez, candidato a presidente municipal de Tlajomulco, anunció la incorporación a su proyecto, de integrantes del partido Futuro en Tlajomulco.

“Hoy es un gran día para nuestro municipio, hoy sumamos esfuerzos de mujeres y hombres comprometidos, jóvenes que han entregado los últimos años de su vida para buscar mejores condiciones de nuestro municipio”, detalló.

Dijo que en Movimiento Ciudadano sí se reconocerá el trabajo que han realizado los jóvenes y se trabajará para construir un “futuro de a de veras”.

Fabiola Serratos, quien fungía como presidenta de Futuro en Tlajomulco, junto con la mayoría del comité del partido, se reunieron con el candidato para sumarse a los trabajos de campaña.

“No podíamos seguir siendo parte de un proyecto que no es incluyente, que no respeta el localismo ni a las personas del municipio que han construido para el municipio; se llenaron cuotas que ni siquiera corresponden a personas que han trabajado en el municipio, por eso decidimos sumarnos a un proyecto diferente, a un proyecto ganador”, expresó Serratos.

