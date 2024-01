El gobernador de Jalisco arremetió nuevamente contra la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano por el anuncio de Jorge Álvarez Máynez como precandidato del partido a la presidencia de la República.

El mandatario estatal calificó como “ocurrencias y banalidad” las recientes decisiones de Movimiento Ciudadano sobre la elección de su precandidato a la Presidencia de la República y consideró que el futuro no se puede construir de esa forma.

“Lo expreso en los términos que lo siento: eso no es una nueva forma de hacer política, eso no es política y no quiero ser parte de algo en lo que no creo y es como lo he expresado. Pero yo no creo que el futuro se pueda construir en la política basadas en las ocurrencias y la banalidad”.

El titular del Ejecutivo estatal insistió en que desde hace varios meses se han tomado las decisiones incorrectas en el partido naranja y reconoció que afecta al proyecto del partido en Jalisco:

“Me parece que se han hecho las cosas muy mal y que lo que está pasando a nivel nacional lastima a nuestro proyecto de Jalisco”, señaló en entrevista.

Pese a ello, el gobernador dijo que los integrantes de MC en Jalisco están en buenas manos.

“Hoy la responsabilidad política de Movimiento Ciudadano en Jalisco está en manos de mujeres y hombres que han tomado esa responsabilidad, ya no soy yo quien encabeza Movimiento Ciudadano en este estado, pero creo que sí es mi obligación porque ayudé a construir este proyecto y le aporté algo para convertirlo en una fuerza política importante en el país”.

El mandatario había criticado en redes sociales el anuncio y la forma, ya que fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien “destapó” al coordinador de los diputados emecistas en la Cámara de Diputados.

Al respecto, dijo que mantiene una relación de “respeto como gobernador” con Samuel García.

MV