Con la finalidad de recabar firmas para lograr la constancia para ser candidato independiente, Eduardo Verástegui, estuvo de visita en Guadalajara. "Estamos en esta etapa de recabar firmas, necesitamos reunir, al menos un millón, pero nuestra meta es lograr dos millones, es posible, sí, sí, lo vamos a lograr", señaló Verástegui.

El actor y productor apuntó que es momento de los ciudadanos, y aseguró que la gente está en el hartazgo de los mismos de siempre, de los políticos corruptos.

Respondió a los cuestionamiento sobre sí lo que está haciendo es dividir, y dijo con firmesa que efectivamente está dividiendo, entre lo bueno y lo malo y cuestionó "¿de qué lado estas tú?"

"Aquí de lo que se trata no es de una persona, como nos quieren hacer creer, no soy yo, el cambio se va a dar con cada uno de los mexicanos que decidan hacerlo", acotó.

Le han dicho que no va alcanzar la presidencia, pero ejemplifica que, así le dijeron los grandes expertos en cine sobre la película Sonidos de Libertad.

No te olvides de leer: Elecciones 2024: INE determina que las precampañas inician en noviembre

"Me dijeron que la película iba a ser un fracaso, que ni me metiera, y por el contrario, fue la número uno en Estados Unidos; claro que esto es diferente, pero se puede lograr y lo vamos hacer", puntualizó.

Verástegui estuvo en la Plaza San Juan Pablo ll, en la Basílica, y en el Mercado de Zapopan, donde la gente se reunió y al grito de "Verás que sí, Verástegui" y "Eduardo Zapopan está contigo".

Después fue al mercado de San Juan de Dios en Guadalajara, para después acudir al Parián en San Pedro Tlaquepaque.

Invitó a los ciudadanos a sumarse a su causa, firmando a su favor para conseguir la constancia de candidato para la elección del 2024, en la página del INE, en "Aplicación móvil apoyo ciudadano"

MM