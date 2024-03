La candidata a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT, PVEM, Futuro y Hagamos), Claudia Delgadillo, reconoció que contará con dos elementos de seguridad privada que la acompañarán personalmente a sus eventos durante la campaña.

“Un chico que fue mi cliente cuando litigué materia laboral tiene una empresa de seguridad, entonces voy a tener dos de sus personas que me acompañen, aunque me resistía a eso. Estos dos chicos me tienen que acompañar porque también quiero darle seguridad a mi hija y a mi mamá”, explicó la aspirante.

Delgadillo cuestionó los problemas de seguridad que hay en Jalisco, incluso señaló que tienen identificados focos rojos, pero dijo no tener miedo a continuar sus recorridos. De hecho, informó que el gobierno del Estado le ofreció elementos de seguridad para su campaña, pero ella lo rechazó.

“El gobierno del estado, a través del Secretario General, Enrique Ibarra Pedroza, me llamó y me dijo que necesitaban cuidar a los candidatos, que iba a haber una coordinación para acompañarme a mi y a mi familia, pero no lo acepté. Luego Ricardo Sánchez Beruben (Coordinador General de Seguridad Estratégica) llamó a mi coordinador de campaña, porque dijo que necesitábamos tener elementos de seguridad, pero yo no me siento insegura”, detalló la candidata.

La contendiente por la alianza, encabezada por el partido guinda, dijo que las autoridades del estado no son capaces de proteger una colonia o un municipio, por lo que no aceptaría seguridad personal de su parte.

Su contrincante, Laura Haro, también ha señalado en reiteradas ocasiones que se requiere fortalecer la estrategia de seguridad para las campañas, aunque también dijo que no solicitaría seguridad especial para ella.

Delgadillo anunció que este lunes presentará en un foro sus propuestas de gobierno, con las que pretende convencer a la población de votar por su causa.

Adelantó que la seguridad la trabajarán de forma conjunta con Claudia Sheinbaum, en caso de ganar, para coordinar a los elementos de fuerzas armadas en Jalisco.

