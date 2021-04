Este sábado 10 de abril, algunos candidatos a la presidencia municipal de Zapopan reclamaron al Iteso la falta de inclusión al foro "Desafíos 21-24: la agenda impostergable", que se realizará el próximo 15 de abril en sus instalaciones. Esto luego de que únicamente se invitara a participar en el evento a Omar Antonio Borboa (PAN), Juan José Frangie (MC), Alberto Uribe (Morena) y Pedro Kumamoto (Futuro).

Las candidatas María Gómez Rueda (Hagamos), y Sarahí Cortés (PRI) se unieron por "la indignación y el enojo" que les provocó el hecho de que "no haya espacio para que nosotras podamos platicarle a todas las personas nuestras propuestas". Ambas aseguraron que "hoy no se tomó en cuenta a la igualdad, al género, a la equidad" y aseguraron que se les discriminó.

El @ITESO nos excluye.

No se equivoquen: LA AGENDA IMPOSTERGABLE es la de la Igualdad, la de la justicia.



Junto con mi compañera @sarahi_vite les tenemos este mensaje. ���� #ITESORompeElPacto.

Congruencia por favor.



Sin las mujeres no hay democracia. Estamos juntas y fuertes. pic.twitter.com/nUUZ9tJOAx — María Gómez Rueda (@MariaGomezRue) April 10, 2021

Ante esto, el candidato de Morena, Alberto Uribe anunció su decisión de no participar en el evento si ellas no reciben invitación, según lo publicado en su cuenta de Twitter:

"Compañeras Candidatas: La agenda es impostergable y no puede excluir géneros. Vayamos juntos al debate convocado por el Iteso. Si ustedes no son incluidas, yo de ninguna manera participaré. Sin mujeres y sin paridad no hay democracia".

Compañeras Candidatas: La agenda es impostergable y no puede excluir géneros.

Vayamos juntos al Debate convocado por el @ITESO. Si ustedes no son incluidas, yo DE NINGUNA MANERA participaré.

Sin mujeres y sin paridad no hay democracia. — Alberto Uribe Camacho (@AlbertoUribeC) April 11, 2021

Por otro lado, el candidato del Partido Verde, Salvador Cosío también mandó un mensaje en sus redes sociales asegurando que se suma "a la indignación por marginación a mujeres y al resto de contendientes al gobierno de Zapopan que no fuimos convocados al "Encuentro Impostergable" organizado por Iteso, que demuestra sectarismo al discriminar y no involucrar en el debate a todos los candidatos".

En su mensaje, Cosío invitó a los candidatos que sí fueron invitados a declinar su asistencia mientras no sea "un evento totalmente incluyente".

Hasta el momento, Kumamoto, Frangie y Borboa no han dado una postura ante esta polémica.

JM