El PAN debe volver a sus raíces: José Luis Espinosa

El Partido Acción Nacional (PAN) debe volver a sus raíces y a la doctrina que lo hacía diferente de otras fuerzas políticas, sostuvo el aspirante a la dirigencia nacional, José Luis Espinosa Piña.

En su visita por Jalisco, se reunió con panistas de la “vieja guardia” quienes, mencionó, han sido relegados pero se mantienen fieles a los ideales del blanquiazul.

“Ese panismo doctrinario necesita volver; hoy los espacios se han cerrado tanto que ya no tenemos aquella vida orgánica que solíamos tener.

Ya no tenemos esos espacios de deliberación, análisis y propuestas que eran nuestros consejos estatales y nuestro consejo nacional”.

En su opinión, es importante discutir lo que pasa en el país y reactivar la vida colegiada que era orgullo de Acción Nacional.

Durante su estancia en Guadalajara, visitó al presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Miguel Ángel Martínez Espinosa, y a ex gobernadores, ex diputados y ex presidentes municipales, además de otros liderazgos y militantes.

Parte del objetivo de acudir a los estados es pedir apoyo a los panistas, pues para competir por la dirigencia nacional necesita 28 mil firmas.

Criticó la alianza del PAN con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pues la decisión no pasó por los órganos del partido. “Fue lamentable la conducción del partido porque todas las candidaturas fueron designaciones del Comité Nacional, cuando nuestra tradición, cultura democrática y principios siempre nos llevaron a tener convenciones de miembros activos”.

Confió en que se pueda transformar al partido regresándole la sensibilidad con la ciudadanía, que el presidente no se asuma como la voz más importante, que depure su padrón y se ataque la corrupción interna.