El NAICM no era un tema para someterse a consulta: Alfaro

Aunque es importante saber qué es lo que piensan los ciudadanos sobre los temas de gobierno, el destino de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) no debió ser sometido a consulta, consideró el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro.

"Me parece que la consulta a la gente, preguntarle a la gente su opinión sobre temas públicos es una ruta correcta, sin embargo me parece que este no era un tema que se prestaba para un ejercicio de esta naturaleza, es un tema técnico".

Explicó que al final los resultados de este ejercicio democrático dejaron a la población "un mal sabor de boca" que puede poner al país en una situación delicada con relación a las señales de certidumbre que se envían sobre el respeto al estado de derecho.

"No es un tema sencillo, sin embargo, pues el presidente (electo) de la República es Andrés Manuel (López Obrador) y él tiene que tomar esas decisiones y esperemos que no vaya a lastimar a México".

Por su parte, no descartó que haga uso de esta herramienta para conocer la opinión de los jaliscienses sobre asuntos de interés público una vez que esté el frente del gobierno.

"El gobernador de Jalisco va a utilizar en varias ocasiones mecanismos de consulta para temas en los que la gente deba de opinar. Los temas que sean responsabilidad del gobierno, yo asumiré la responsabilidad de tomar las decisiones porque para eso me eligieron los jaliscienses".

