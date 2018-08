El IMSS va por nueva clínica en Zapopan

El incremento exponencial de fraccionamientos en la zona de Tesistán y la Carretera a Colotlán también creció los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zapopan, por lo que es necesario que se construya otra Unidad Médica Familiar (UMF) en la zona, advirtió el delegado estatal, Marcelo Castillero Manzano.

“Estamos casi a punto de que nos autoricen una nueva UMF en Zapopan. No sabemos exactamente de qué tamaño va a ser, pero sí debe tener 20 consultorios, más 10 de medicina preventiva. No sabemos la zona porque no tenemos terreno”.

Dijo que platicará con las autoridades del Gobierno de Zapopan para, en conjunto, hacer un mapeo que revele dónde conviene construir la unidad. Adelantó que uno de los lugares donde podría quedar es la Carretera a Colotlán.

Por lo pronto, el IMSS Jalisco ya realiza un formato que incluye el número de derechohabientes del municipio y las necesidades de servicios de salud que tienen para contar con una base sólida y que el proyecto sea aceptado a nivel federal.

El año pasado fue inaugurada una UMF en Tesistán que arrancó con 500 consultas diarias. Zapopan también tiene la clínica 53, en el Centro del municipio, que desde hace años se ha visto sobresaturada.

“Lo que estamos haciendo es ver dónde hay más cantidad de población y qué tan lejos le queda a la población llegar a la clínica de Tesistán o a la clínica 53. Entonces, como Zapopan es un municipio muy grande, estamos mapeando en donde sería ideal, pero necesitamos sentarnos con el presidente municipal para que nos vayan consiguiendo un terreno y nos lo puedan donar”.