El 15 de julio vence plazo para regulación de plataformas de transporte: Semov

El plazo para que las plataformas electrónicas de transporte se registren ante la Secretaría de Movilidad (Semov) vence el próximo 15 de julio. Una vez que pase esa fecha, aquel que no haya cumplido con este requisito será objeto de sanción, informó el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda.



"Se habló con las plataformas, también con los representantes de los taxis amarillos, se estableció que aquellos que ya no dieron cumplimiento, pues la Secretaría tendrá que entregar ya los procedimientos de inspección a través de la policía vial, para hacer las sanciones correspondientes, infracciones o retirar los vehículos de circulación".



El funcionario indicó que se harán acciones de comunicación durante esta semana, a fin de que los representantes de las empresas se den por enterados.



Aseguró que se han dado ya varias prórrogas para el cumplimiento del trámite, en el caso de plataformas como Uber y Cabify, y para la migración a los nuevos vehículos, en el caso de taxis, por lo que una vez que se dé el término acordado, se iniciará con operaciones de vigilancia en calle.



"Lo más que hemos logrado es que de las 24 mil unidades que tenemos detectadas nosotros en la Zona Metropolitana, aunque no han actualizado sus censos generales... pero tomando en cuenta los registros generales que nos han informado las cinco empresas, no han cumplido más que un 20% máximo".



Sepúlveda señaló que próximamente se lanzará una segunda convocatoria para otras empresas electrónicas que tienen interés de participar en Guadalajara.



Las plataformas no pueden trabajar en Tepatitlán, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta, debido a que los amparos que interpusieron no han sido fructíferos.

LS