Educación en Jalisco: Entregan Beca Zapopan a estudiantes de carreras STEM en el municipio

Para que los jóvenes estudiantes no abandonen sus estudios y puedan elegir una carrera enfocada a la ciencia, innovación y tecnología, el Gobierno de Zapopan entregó los primeros apoyos a través del programa Beca Zapopan.

El programa brinda financiamiento de hasta 50% en el pago de mensualidades a los jóvenes interesados en estudiar o que ya cursan una licenciatura o ingeniería relacionada a las disciplinas ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, término por sus siglas en inglés).

El Ayuntamiento firmó un convenio con las universidades UNE, UNID, Lamar, UTEG, UNEDL, UAG, UVM, Univa, TecMilenio, Universidad Tecnológica de Zapopan, Universidad de Tecnologías Digitales, Universidad Cuauhtémoc, Universidad Marista de Guadalajara y Escuela Bancaria y Comercial.

Las ingenierías con las que cuentan: Sistemas computacionales, Ciencias y datos, Mecatrónica, Arquitectura, Industrial, Logística, Química, Civil, Tecnologías y sistemas de información, Comunicaciones y electrónica, Computación administrativa, Negocios y manufactura, Desarrollo de software, Seguridad informática y Biomédica.

A la par la licenciaturas ofertadas son: Administración de tecnologías de la información, Finanzas y banca, Diseño gráfico, Diseño digital, Animación digital y videojuegos, Químico farmacobiólogo, Informática administrativa y Diseño multimedia, entre otras.

En representación del alcalde Juan José Frangie, el coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Salvador Villaseñor, enfatizó la importancia de que las y los jóvenes estudien y se preparen en carreras STEM al ser una de las industrias más solicitadas actualmente en el campo laboral.

“Estamos buscando combatir la desigualdad educativa y la intención es vincular a las y los jóvenes a que trabajen y estudien en carreras STEM”.

La primera convocatoria que lanzó Zapopan estuvo abierta del 30 de noviembre al 15 de diciembre y se recibieron 105 solicitudes, de las cuales 25 concluyeron el proceso de aplicación.

A los beneficiarios de la beca se les dio un curso de inducción de dos días donde las direcciones municipales de Emprendimiento, Promoción económica y Capacitación y oferta educativa ofrecieron talleres de innovación social, finanzas personales y responsabilidad social.

En la reciente convocatoria se entregaron apoyos a jóvenes que estudian el segundo semestre de carreras como Animación digital, Videojuegos, Ingeniería aeroespacial, Ingeniería industrial, Sistemas organizacionales, Diseño y animación web e Ingeniería en diseño de software.

En representación de los becados, Amanda Guzmán Arias, alumna de la carrera Ingeniería aeroespacial, de la Universidad Marista de Guadalajara, agradeció al Gobierno de Zapopan la oportunidad de continuar con sus estudios e invitó a los jóvenes a inscribirse en la segunda generación y a aprovechar esta oportunidad.

“Cuando me di cuenta del correo que me llegó de la convocatoria de la beca me sentí bastante aliviada, ya que con ello podía solventar mis estudios y no desgastarme tanto en el trabajo”, señaló.

Como invitados estuvieron jóvenes de la Preparatoria 21 de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (Cobaej) #12, con la intención de motivarlos a estudiar alguna de estas disciplinas de STEM.

JM