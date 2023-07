Empoderar a las infancias mediante la enseñanza de temas sociales para fomentar su participación en la vida cotidiana y prepararlas para la resolución de problemas en el futuro, es la meta del programa “Guardianes del Futuro”, implementado desde el mes pasado en Jalisco.

Éste es uno de los programas emblemas de la dirigencia estatal del PRI, encabezado por la diputada federal por Jalisco, Laura Haro, quien recordó que la agenda de las infancias es prioridad para el partido.

“La construcción de la ciudadanía comienza desde edades pequeñas, desde las infancias, y estoy convencida que los valores que hoy se fomenten, este empoderamiento, estas dinámicas que se están viviendo aquí en ‘Guardianes del Futuro’, cada semana van a ser que estas niñas y niños sean mejores ciudadanos. A eso hay que apostarle, no escatimarle”.

Itzi Lozano, coordinadora de Proyectos Estratégicos del PRI y organizadora de “Guardianes del Futuro”, acentuó la importancia de que las niñas, los niños y adolescentes colaboren en los temas comunitarios de las zonas donde viven y sean partícipes de eso. “Hablamos sobre los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y cómo promoverlos y apoyar a otros. Hablamos sobre los temas comunitarios, qué me falta en mi comunidad, si no tengo un espacio público, si no tengo un parque, si me falta la recolección de la basura, los servicios públicos municipales… pero también el cómo ellos pueden colaborar con sus vecinos para solucionar lo que pasa en su entorno”.

¿Cuál es la opinión de los menores y sus familiares?

Fernando tiene 10 años de edad y relata que ha aprendido a empatizar con personas que tienen alguna discapacidad, por ejemplo, las personas ciegas, ya que la semana pasada tuvieron una dinámica para realizar actividades sin poder ver. “La semana pasada nos vinieron a visitar unas personas que no podían ver. Nos hicieron ponernos en sus zapatos un momento, nos pusieron un pañuelo y comimos, tocamos y caminamos así, sintiendo las texturas, sin poder ver”.

Contó qué actividades realizó mientras tenía una venda en los ojos y también cuál fue su experiencia. “Al principio me sentía como mareado, como si me fuera a caer, pero ya después me fui sintiendo con más seguridad. Primero estábamos en el salón, bajamos las escaleras, nos fuimos abajo y tocamos el pasto. Sentimos las texturas, seguimos caminando y también nos hicieron una broma con que había un charco y que si nos salíamos de la fila, nos podíamos caer en el charco”.

Rosa, de nueve años, coincidió con Fernando y dijo que aprendió a respetar a las personas con discapacidad. “Hemos aprendido para respetar a toda la gente y pudimos sentir cómo le hacen las personas sin vista para trabajar todos los días”.

Jesús Mata, padre de Rosa, tiene discapacidad en sus piernas debido a que se enfermó de poliomielitis y comentó que es importante que se enseñe a las infancias el respeto a todas las personas para mejorar su formación ciudadana. “Todos somos iguales, debemos ser más empáticos, trabajar y apoyar a las personas que requieran de su apoyo”.

Rosa Elena, mamá de un niño de 12 años, explicó que ha visto en su hijo un cambio en cuanto a su criterio en opiniones, y aprendió sobre la interacción en redes sociales. “Esto va formando un criterio en él… y el respeto. Conoce personas que le dicen qué pasa con las redes sociales y toda la interacción”.

Luis Antonio Sánchez, vocal de Capacitación Electoral y de Educación Cívica de la Junta Local del INE en Jalisco, consideró que este tipo de enseñanzas son fundamentales para la vida de las infancias. “Son competencias para la vida, que son fundamentales, no solamente para ser buenas personas, sino para también ser buenos ciudadanos. Hablamos acerca de los valores democráticos que son fundamentales para nuestra vida cotidiana y para nuestra vida en general”.

Todos recalcaron que se deben poner en práctica los valores para tener mejores ciudadanos en un futuro. Y esa es la misión que impulsa Laura Haro.

La diputada Laura Haro encabeza este programa, que es prioridad del partido. ESPECIAL

