Ramiro Hernández, originario de Guadalajara, relata que a principios de enero tuvo dos cargos por consumos no reconocidos.

“Uno fue de un vuelo y el otro fue de una tienda de autoservicio. El vuelo es el que más me interesaba porque era una cantidad elevada. Afortunadamente ese sí me lo regresaron. Algo bueno de usar las tarjetas de créditos es que puedes avisar antes de que te hagan el corte y no lo pagas, por eso ya casi siempre pago todo de esa forma. En mi caso, en algunos bancos te dan la opción de ‘apagar’ o bloquear las tarjetas cada que quiera, a través de la aplicación”, contó.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), reportó que el total de procedimientos de defensa de usuarios en Jalisco, entre enero y septiembre de este año, fue de 34 mil 125, un incremento de 59.7% comparado con el mismo periodo de 2022.

Una acción de defensa es la asesoría, orientación, gestión o cualquier otra actividad es proporcionada por la Condusef, con el fin de ofrecer a los usuarios de servicios financieros la protección y defensa de sus derechos e intereses. Posteriormente concluye a favor o en contra del usuario.

En Jalisco, las tres principales afectaciones reportadas por usuarios de servicios financieros fue por la falta de Emisión de Reporte de Crédito Especial, que pasó de 536 quejas, entre enero y septiembre de 2022, a seis mil 608 quejas de enero a septiembre de este año.

En segundo lugar quedaron los consumos no reconocidos, con cinco mil 091 reclamaciones, y en tercer sitio de las causas por las cuales iniciaron las acciones de defensa fueron por la orientación sobre el funcionamiento de productos y servicios financieros, según datos de la Condusef.

El Reporte de Crédito Especial concentra la información de tus créditos en un documento y es gratis cada 12 meses. La Condusef explica que las sociedades de información crediticia son entidades privadas que tienen como principales funciones recibir y administrar la información de las personas físicas y morales que han tenido un crédito y registran el historial de pago positivo o negativo de cada crédito, así como el saldo de los créditos que no se han terminado de pagar. “Los encargados de proporcionar periódicamente tal información son las entidades financieras, empresas comerciales o las sociedades financieras de objeto múltiple entidades no reguladas”.

MV