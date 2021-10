Diversificar: elemental en postpandemia 

Los días pasan, la gente va retomando las actividades que habitualmente realizaban antes de que se declarara el confinamiento por una pandemia que no termina por irse. No se irá ni tampoco la situación de miles de familias que perdieron su patrimonio, a otras las dejó incompletas. Nuestra realidad cambió y tenemos que asumir que la historia se escribirá desde otra perspectiva que quizá no imaginábamos antes de aquel 14 de marzo de 2020.

Lax Producciones es una empresa con 25 años de existencia, enfocada en el ramo de eventos: audio, iluminación, DJ, pistas de baile y otras amenidades para una fiesta. Con 35 colaboradores tuvo que detener su marcha al prohibir cualquier tipo de eventos en la ciudad. Belinda Ortega Orozco, administradora en conjunto con su esposo, quien también trabaja en la agencia, asegura que ha sido un proceso muy difícil especialmente porque tenían que continuar con el pago del personal y como si no fuera suficiente, atravesaron la amarga experiencia de vivir un asalto con violencia casi al inicio del cierre de comercios.

El que no arriesga, no gana

Diversificar es la palabra que ha sido clave para surgir económicamente y reactivarse en la vida de la empresaria Belinda Ortega. En febrero abrió un negocio de comida llamado “Pastorero Taquería”, ubicado en la zona de Valle Real, con terraza y un horario donde puedes comer o a cenar. Al tener inactiva la agencia de eventos, decidió abrir este local de comida que va despuntando y en el que dio empleo a personas originarias de Arandas, Jalisco de donde es su familia. “Tenía que aventarme un volado, por ahí dicen que el que no arriesga no gana”.

Todos necesitamos de todos

Belinda Ortega conoce de componentes de audio y otros productos que se distribuyen a través de las electrónicas gracias al negocio familiar que ha formado su papá. Y precisamente de ellos -sus padres- aprendió a cuidar del dinero, a “estirarlo” cuando es necesario, hacer equipo con la pareja e ir para el mismo lado, ahorrarlo “para que la historia que hoy les comparto sea la de esfuerzo y no otra más pesimista”.

Contrario a lo que atravesaron en los últimos meses, recuerda que veía a la industria de eventos sólida y fuerte, culturalmente México es un país por naturaleza “fiestero”, ahora la realidad la vuelve tan vulnerable, como cualquier otro sector y “ahí es donde te das cuenta que todos necesitamos de todos, la economía es una cadena”, comentó.

La experiencia se acompaña del aprendizaje y destaca tres puntos que le ha dejado este tiempo al sobrevivir a la pandemia: primero trabajar con honestidad, después ahorrar, ya sea en el banco, en una casa de bolsa o en alguna financiera. “En nuestro caso Finestra nos ha asesorado y respaldado, tenemos años con ellos”. Y el último punto hace referencia a diversificar, es decir, crear otro negocio -cuando esté consolidado- distinto al que ya se tiene. Lo principal es dirigirse “derechitos, como dice mi padre, yo no creo más que lo que mis manos producen”. Finalizó Belinda Ortega, madre de familia, administradora y empresaria.

- Belinda Ortega, Lax Producciones.

Profesionales para la fiesta

Atentos a los detalles

Lax Producciones es una empresa que se encarga para que una boda se convierta en un evento único y especial, pues sólo se vive una sola vez en la vida. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de audio, video e iluminación, está especializada en eventos sociales y empresariales.

Cuentan con mobiliario para crear atmósferas especiales, con un equipo de expertos y DJ profesionales, además de siempre apostar por el buen gusto en los detalles, que hacen de cada evento una experiencia célebre y memorable.

Los valores que distinguen su servicio se basan en puntualidad, buen servicio, responsabilidad y entrega para cada evento sea el mejor.

