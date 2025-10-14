Disminuyen quejas presentadas ante la Condusef Jalisco

Las quejas presentadas ante las oficinas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Jalisco van a la baja. El año pasado, de enero a agosto, esta oficina atendió 10 mil 390 asuntos y este año tiene nueve mil 204, lo que representa una disminución del 11%.

Las quejas principales tienen que ver con bancos, que abarcan el 60%, bancos con el 20%, 10% Afores y Sofomes y el resto en otras figuras.

En el caso de los bancos, de enero a agosto de 2024 se atendieron seis mil 819 asuntos, y de enero a agosto de este año suman seis mil 444. El presidente de la Condusef, Óscar Rosado Jiménez, explicó que la disminución de quejas se debe a que la gente está más informada y a que las instituciones bancarias han realizado inversiones importantes de protección de movimientos transaccionales.

"El tema está estable o disminuido gradualmente, porque el fraude se ha vuelto algo más elaborado, complicado y diversificado donde el fraude bancario es una parte de, no pretendemos negarlo, pero los números bajan aquí, aunque está disminuyendo, en otro lado está creciendo", comentó Rosado Jiménez.

Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Condusef. ESPECIAL

Los principales motivos de las reclamaciones en Jalisco tienen que ver con tarjetas de débito y de crédito; las causas son consumos y transferencias electrónicas no reconocidas.

“Las transferencias electrónicas vía Internet tienen mucho peso, generalmente son compras en comercio electrónico, primero hay que comprar en lugares seguros, no se deben realizar en otros negocios, también tengan mucho cuidado”.

Rosado Jiménez sostuvo que la oficina de la Condusef en Jalisco es la segunda que recibe más quejas. En primer lugar se encuentra la Ciudad de México y en tercero, Nuevo León.

"Entre la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León tenemos un tercio del total de las quejas en el país", comentó.

