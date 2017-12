Director de Seguro Popular niega adeudo con la Cruz Roja

El director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco (REPSS), Héctor Maldonado Hernández, niega que el programa tenga algún adeudo con la Cruz Roja, como lo señaló hace unos días la subcoordinadora de la institución, Paola Robles.

Explicó que en el 2015 y 2016 el Seguro Popular hizo contratos de cuatro millones de pesos con la Cruz Roja, a fin de que atendiera a pacientes afiliados por medio del esquema de CAUCES y servicios de oftalmología.

Sin embargo, de la misma forma que se hace con los demás hospitales que prestan estos servicios, se requiere de la entrega de la documentación que valide cada uno de los servicios otorgados. Según Maldonado Hernández, la Cruz Roja sólo comprobó atenciones de 477 mil y 447 mil pesos en los años respectivos, lo cual ya fue liquidado.

"La Cruz Roja no puede estar eximida de los requisitos que le ponemos al Hospital Civil o a los privados, sin embargo, ellos, con la idea de que es una asociación civil creen que sí pueden evitar la validación y comprobación".

El pasado 22 de diciembre, la subcoordinadora de la Cruz Roja informó que desde noviembre se vieron en la necesidad de suspender las atenciones a los afiliados del Seguro Popular, debido a que había un adeudo de cuatro millones de pesos.

Maldonado Hernández señaló que el hecho de haber hecho un contrato de cuatro millones de pesos en ambos años, no quiere decir que se les deba esa cantidad, pues sólo se paga por los servicios otorgados y que son validados por el Seguro Popular.

"Si ellos no han llevado documentos a comprobar del 2016, no es responsabilidad del REPSS; 2017 no tienen contrato con nosotros, no pueden argumentar que les debemos, cuando no han hecho un documento legal".

Esta situación, comentó el director, ya fue explicada a las autoridades de la Cruz Roja, en una reunión celebrada en septiembre pasado.

