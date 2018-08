Diputados intercambian acusaciones por nombramiento de magistrados

Los coordinadores parlamentarios de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, y el del Partido Verde, Enrique Aubry; intercambiaron acusaciones luego de protagonizar una discusión en los pasillos del Congreso del Estado. Diferencias en posturas respecto a la aprobación de convocatorias para nombrar nuevos magistrados y supuestos incumplimientos de acuerdos, fueron el motivo de la confrontación entre los legisladores. Caro Cabrera aseveró que fue agredido por Aubry; sostuvo no aceptará chantajes ni actitudes cavernícolas

“Soy un político serio, que hace caso omiso de bravuconerías y actitudes de borrachos de cantina. Los chantajes no caben, y aquí vamos a resolver los problemas, los temas y particularmente la elección de los Magistrados, por medio del diálogo y con las formas parlamentarias correspondientes que garanticen la transparencia”, sostuvo.

Por su parte, Enrique Aubry negó que haya amenazado al legislador emecista; argumentó que solo tuvieron una discusión porque se incumplieron consensos respecto a los nombramientos. El dirigente del Partido Verde sostuvo que el asunto lo tenía pactado con el jefe político de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, con Raúl Padilla; ex rector de la Universidad de Guadalajara y con el secretario general de gobierno Roberto López.

“Yo no hice ninguna amenaza, sí le dije (a Salvador Caro) te vas a acordar de mí, dónde vas a estar tú y dónde los que sí cumplimos. Los que no cumplen la palabra no llegan a ningún lado. Yo no puedo tratar con alguien que no tenga palabra, voy a hablar con Enrique (Alfaro), que me pongan un enlace que sí cumpla los acuerdos, porque en el Congreso así se construye a base de acuerdos”, sentenció.

Aubry dijo que este tipo de discusiones son habituales en los poderes legislativos de todo el mundo, pidió a los medios de comunicación no darle tanta relevancia a estos hechos y mejor informar de cosas importantes.

Está no es la primera vez que el diputado Aubry se ve involucrado en una confrontación, durante esta Legislatura también se le inmiscuyó en un enfrentamiento con el coordinador priista Hugo Contreras. Se le señaló de agredir al director del Instituto de Movilidad, Mario Córdova.

En la 59 Legislatura, tuvo una confrontación verbal con el ex diputado Héctor Álvarez, durante una sesión de pleno, y protagonizó un incidente con el panista José Antonio de la Torre; a las afueras del estadio Jalisco.

NM