Diputado local deja Morena y se suma a Movimiento Ciudadano

La fracción parlamentaria del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso local tuvo su primera baja. El diputado, Ismael Espanta Tejeda, anunció su incorporación a la bancada de Movimiento Ciudadano (MC). El legislador llegó al Congreso estatal por la vía plurinominal en la segunda posición de la lista morenista.

"La convicción de servir a los ciudadanos no se base en colores si no en intenciones, soy un convencido que la suma de esfuerzos y del trabajo en conjunto son los que rinden mejores frutos en la democracia. Me he encontrado con un grupo de ciudadanos comprometidos con el proyecto de refundación de Jalisco. Mis convicciones están firmes, trabajar por los jaliscienses", aseveró.

El nuevo emecista negó que le hayan ofrecido algo por cambiar de fracción y justificó que hace unos días votó en contra de la reforma a la Ley Orgánica del Congreso, que impulsó MC..

Salvador Caro Cabrera, coordinador de la bancada emecista, calificó al legislador como un perfil comprometido con el estado más allá de colores, dijo que llega al equipo naranja a sumar su experiencia y a construir una agenda común, sostuvo que la principal coincidencia es apoyar la refundación del estado.

El coordinador de Morena, Bruno Blancas Mercado, refirió que este tipo de cambios se da por los intereses personales de cada legislador.

"Hay gente que tiene intereses personales y pues obviamente establece eso sobre los proyectos que tenemos en el país y en el Estado", comentó.

Con este ajuste, MC suma 15 diputados en su fracción, más los perredistas Enrique Velázquez y Gerardo Quirino Velázquez, quienes junto con Héctor Pizano son aliados del proyecto emecista. La fracción morenista se queda con seis legisladores.

GC