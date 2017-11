Diputado confronta a magistrado del TAE

Crear una Sala Superior en el Tribunal de Justicia Administrativa fue la salida política ante la imposibilidad de correr a los actuales seis magistrados, aseveró el diputado Augusto Valencia López durante la comparecencia en el Congreso del actual magistrado Armando García Estrada, que participa en el proceso para designar a los integrantes de la nueva Sala.

Tras escuchar por unos minutos los argumentos de García Estrada, el legislador de Movimiento Ciudadano recriminó que en sus 30 años de trayectoria no haya hecho nada contra la impunidad y refirió cuestionamientos a sus resoluciones en el Tribunal Administrativo.

"Sería mucho más barato y más rápido haberlo corrido a usted y a todos. Me llama la atención que tenga el valor de presentarse a un procedimiento, donde se busca conformar un equipo de personas que va a combatir lo que ustedes están haciendo mal", aseveró Valencia López. Argumentado el formato de la comparecencia no se permitió la réplica del magistrado.

En entrevista posterior, García Estrada sostuvo que en su trayectoria no existe ninguna resolución de la que se arrepienta, haya violentado derechos humanos o afectado los intereses de la sociedad, dijo que ha realizado un trabajo profesional aseado y ético.

"Nunca he actuado fuera de la ley. El descrédito hay que probarlo, el que afirma está obligado a probar no nomás es decirlo, nada más hablan, pero no prueban nada y menos contra mí" señaló el magistrado.

Cuestionado sobre si impugnará el proceso, García Estrada dijo que dará seguimiento al trámite y que se reserva el derecho hacerlo si considera que la decisión final que tomen los diputados no es la adecuada

Quien tuvo una comparecencia tranquila fue el presidente del TAE, Laurentino López Villaseñor, que también busca un espacio en la Sala Superior.

"Realmente yo quiero participar porque siento que tengo la experiencia y puedo aportar. Hay está mi trabajo yo no vengo a inventar cosas", dijo el juzgador

El actual nombramiento como magistrado de Armando García concluye en el año 2024, mientras que en el caso del actual presidente del TAE, le restan dos años en el cargo.