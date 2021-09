Diputado Manuel Herrera celebra su primer Sábado con tu representante Ciudadano

A cinco meses de haber arrancado su campaña, el diputado federal del Distrito 6 por Zapopan, Manuel Herrera Vega, regresó al municipio a realizar el primer Sábado con tu Representante Ciudadano en la delegación de Tesistán con el objetivo de escuchar los vecinos y poder atender sus necesidades.

Entre las tareas realizadas destacan la atención a cerca de 200 personas, quienes recibieron servicios de salud, exámenes de vista sin costo, orientación nutricional, entrega de suero oral, toma de presión arterial así como programas de prevención del delito y programa de mujer segura, entre otros.

“Quiero agradecerles el que se den el tiempo de estar aquí. El domingo 29 de agosto tomé protesta en el Congreso de la Unión y hoy vengo a cumplir con la promesa que les dije en campaña de regresar para mantener una comunicación cercana, de estar presente. Voy a estar muy pendiente de las necesidades de cada uno de ustedes y en cercanía con Juan José Frangie, presidente municipal electo así como con Gaby Cárdenas, diputada local electa, regidoras y regidores, vamos a trabajar muy de la mano por y para ustedes”, aseguró el legislador de Movimiento Ciudadano.

Por su parte, Juan José Frangie indicó: “Durante los seis años que estuve en el gobierno municipal no hubo una gran comunicación con los diputados tanto locales como federales y pronto veremos en funciones a Gaby Cárdenas como diputada local y a Manuel ya lo vimos muy trajeado tomando protesta hace días. Me siento muy contento porque cuando recibí su llamada y que iba a organizar este evento para estar cercano a todos ustedes, la verdad me dio mucho gusto. Platiqué con las y los regidores electos y les dije que no podíamos estar aislados. Me encantó la iniciativa de Manuel y así es como vamos a trabajar. Me siento como en las carreras de atletismo, listos para arrancar”.

Durante este primer sábado de atención ciudadana, Herrera Vega escuchó a los vecinos de manera directa, anotó sus requerimientos y con apoyo de Elizabeth Velázquez, delegada, y José Cruz, subdelegado de Tesistán, se comprometieron en resolverlos oportunamente.

Manuel Herrera también afirmó que cada mes llevarán el Sábado Ciudadano a las delegaciones del municipio para escuchar las necesidades de los zapopanos, atenderlos e informales acerca de su trabajo.

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores. Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

JM