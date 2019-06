Diputada justifica contratar a sus "recomendados" en la Unidad de Vigilancia

Tras haber denunciado presuntas irregularidades en la Auditoría Superior del Estado (ASEJ), la diputada Mirza Flores Gómez, presidenta de la Comisión de Vigilancia, reiteró la petición para que le autoricen la contratación de al menos diez personas para que la Unidad de Vigilancia, que es parte de su comisión, cumpla con el trabajo que le toca en la revisión de informes de cuentas públicas y como órgano de control de la ASEJ.

Flores Gómez reiteró que el personal debe ser de su "entera confianza", descartó que los perfiles puedan ser sometidos a evaluación con el argumento de que tener conocimientos no garantiza la honestidad.

"Tengo algunos perfiles y ha venido gente que ha trabajado en otros momentos conmigo que ha estado en espacios en donde ha recibido capacitación. Requerimos que el equipo que cada uno conforma sea de tu entera confianza, porque son trabajos delicados en donde al final del día la que firma, da la cara y tiene las responsabilidades soy yo", expuso

Agregó que, para iniciar los trabajos, está dispuesta a aceptar las seis plazas que ya le autorizó la Comisión de Administración, pero insistió en que debe ser gente de su confianza y sin reparto de cuotas entre las fracciones parlamentarias.

Sobre la auditoría interna anunciada por el titular de la ASEJ, la legisladora afirmó que es una muestra de su genuina preocupación en el tema, pero subrayó que lo que haga no es vinculante pues le toca al órgano interno de control investigar. Pese a sus señalamientos de presuntas anomalías, la emecista descartó que se requiera una "limpia" de personal en la Auditoría, dijo que confía en el trabajo del auditor, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez

"Tendría que haber una investigación donde se deslinden responsabilidades, porque yo no me atrevería a juzgar o calificar el trabajo de las personas a menos que una investigación de por medio mostrara que están haciendo mal su trabajo. No creo que la palabra sea limpia, sino investigación", destacó.

