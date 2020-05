Diputada de Morena niega dádivas a cambio de votar por deuda

No hubo un ofrecimiento económico ni promesa de un futuro político tras dejar su curul en el Congreso a cambio de votar a favor de la deuda de Jalisco, aseguró la diputada de Morena Patricia Meza, quien con su voto fue en sentido contrario al de su bancada.

“Bendito sea Dios tengo otro trabajo y de ahí he sacado para vivir, no me han hecho ninguna oferta ni tampoco me vendo ni tampoco ando solicitando pagos económicos a cuenta de. No, simplemente trabajo y apoyo a mis compañeros”, respondió la diputada, quien recordó que antes de ser legisladora, era enfermera.

Su decisión de votar a favor de la nueva deuda por seis mil 200 millones de pesos fue, en cambio, para apoyar el plan de reactivación económica del estado pues los municipios con presidentes de Morena se lo solicitaron.

“Di mi voto de confianza para la reactivación económica de Jalisco y la continuidad de proyectos para la conservación de empleos, que con anhelo esperan los tlaquepaquenses y los habitantes de Autlán de Navarro, La Barca, Ayotlán, Pihuamo, Cocula, Teuchitlán y Cuquío”.

La diputada se quejó de que le hayan retirado las vocalías en las comisiones legislativas de las que formaba parte y rechazó el intento de su fracción por expulsarla del partido, en el que dijo que permanecerá.

Este jueves, Meza convocó a rueda de prensa para reiterar su militancia y anunciar que acudirá a tribunales por las represalias que han tomado los diputados de Morena después de que votó junto con el bloque de Movimiento Ciudadano a favor de la deuda.

“Mi decisión derivó de un linchamiento y violencia política hacia mi persona, particularmente de parte de mis compañeros diputados de mi bancada, quienes a base de obstáculos y la confrontación pretenden impedir el ejercicio de mis derechos como diputada local”.

Meza insistió en que tampoco le han ofrecido los diputados de Movimiento Ciudadano un llamamiento a incorporarse a sus filas ni ha acudido con ellos a solicitarlo, por lo que aún no piensa cambiar de partido. “Por lo pronto, no”.

