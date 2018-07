Diputada confirma que dio de baja del Congreso a su hijo

Atendiendo a “la demanda ciudadana”, pero negando incurrir en conflicto de intereses, la diputada local del PRI, María del Refugio Ruiz Moreno confirmó que dio de baja a su hijo, José Luis Coronado Ruiz, como jefe de su oficina en el Congreso del Estado de Jalisco.

Coronado Ruiz trabajaba en el Congreso desde noviembre de 2015 y recibía un sueldo bruto de 41 mil 956 pesos mensuales, por lo cual la legisladora priista fue acusada de nepotismo. Sin embargo, Ruiz Moreno aseguró que no ha transgredido ninguna ley.

“En ningún momento he transgredido los principios rectores que me rigen como servidora pública, toda vez que no he incurrido en conflicto de intereses, del que he sido señalada"

"Mi labor como legisladora y las funciones que he desempañado no se han visto afectadas en su imparcialidad”, aseguró la legisladora priista.

Ruiz Moreno insistió en que la labor del hasta hoy Jefe de Oficina, enfocada a la investigación legislativa y gestión social, no se le podía delegar a cualquier persona por la confianza que esto conlleva. Además, añadió que no ha sacado ningún beneficio económico derivado de la labor de José Luis Coronado en el Congreso.

“En ningún momento he provocado detrimento, menoscabo o afectación, ni he producido daño con mi labor legislativa, ni tampoco me he aprovechado de mi cargo para beneficiar ningún negocio familiar”, afirmó.

La diputada local acusó a otros legisladores de favorecer a familiares o conocidos con algún vínculo sentimental, y les pidió que lo reconozcan públicamente; no aceptó preguntas de la prensa.

“Nunca he ocultado o mentido sobre esta asignación, pero he conocido a quienes sí han mentido y mienten al ocultar el haber favorecido a familiares y conocidos, e incluso, quienes no teniendo parentesco, pero si teniendo o tienen relación, afinidad sentimental”, indicó.

El presidente estatal del PRI, Ramiro Hernández, quien acompañó a Ruiz Moreno en el anuncio de la salida de Coronado, pidió a los legisladores de su partido actuar con veracidad y transparencia.

“Estaremos siempre atentos para que, quien esté al frente de alguna responsabilidad pública, tanto de representación como de ejercicio de la administración pública, se apegue a las exigencias de la ley, y mantener oídos abiertos a las manifestaciones de la ciudadanía”, manifestó el dirigente de partido.

GC