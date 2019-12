Diputada Mariana Fernández niega trato preferencial en investigación del asalto que sufrió

Luego de ser víctima de un robo a mano armada en una reunión familiar, la diputada priista, Mariana Fernández Ramírez, afirmó que no busca un trato preferencial en su caso por ser legisladora o por el parentesco directo de varios de los afectados con el gobernador Enrique Alfaro.

La legisladora refirió que más que señalar a los policías, por la tardanza en llegar al lugar de los hechos, espera se investigue la posible existencia de una banda organizada que en cuestión de minutos despoja de pertenencias y hace cargos bancarios digitales. Además, urgió analizar lo que pasa en zonas de Guadalajara con alta incidencia delictiva. Dijo que no ha tenido acercamiento con el gobernador o con el presidente municipal y que acudió a la Fiscalía del Estado a presentar su denuncia como cualquier ciudadana a la espera de que se resuelva su asunto.

“Si algo hemos cuidado es que no hay ningún trato preferencial en nada de estas investigaciones, yo como cualquier otra ciudadana acudí a la Fiscalía del Estado a levantar mi denuncia y esperando a que las autoridades estén a la altura de lo que busquen los tapatíos. No he tenido acercamiento (con el gobernador o con el presidente municipal), no lo tienen con ningún ciudadano; cada vez que asaltan a un ciudadano no es como que les hablen a ver qué necesitan. No necesito ningún trato preferencial, que lo mío sirva para dar voz a los tapatíos, que muchas veces en los asaltos ni la policía llega”, expuso.

Fernández Ramírez comentó que desconoce el monto de lo robado o si todas las personas afectadas presentaron denuncias. Relató que el hecho delictivo se registró el sábado alrededor de las nueve de la noche y que llevaba diez minutos en el lugar cuando ingresaron los asaltantes que cortaron cartucho y amagaron a los asistentes. Informó que en su caso le hicieron un cargo irregular en una tarjeta bancaria y usurparon su identidad

“Veo comentarios en redes que pareciera que les alegra que le pase a un político, es una tragedia que le pase algo a cualquier persona. Nunca he tenido (escoltas), no los voy a tener y la seguridad debe ser para todos los tapatíos, no para un funcionario”, añadió.

La legisladora invitó a quien sea afectado por la delincuencia a siempre denunciar para que al menos quede en la estadística y las autoridades no digan que bajan los delitos.

En sesión de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Salvador Caro presidente de la bancada de Movimiento Ciudadano, el perredista Gerardo Quirino Velázquez y Óscar Arturo Herrera del Partido del Trabajo; se solidarizaron con la legisladora priista.

