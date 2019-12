Investigan a policías que atendieron reporte de robo a familiares de Alfaro

El alcalde tapatío, Ismael del Toro, pidió investigar a los policías que atendieron el reporte del robo que sufrieron la diputada local Mariana Fernández, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y 30 personas más, entre ellas familiares del gobernador Enrique Alfaro.

Luego del hecho, que ocurrió la noche del sábado en una terraza de la colonia Ladrón de Guevara, la legisladora contó por escrito que dos hombres armados ingresaron en la finca, en la que se llevaba a cabo una fiesta privada, y encañonaron a los presentes. Ella se tiró al suelo y observó que en cinco minutos les quitaron sus pertenencias a todos.

Los delincuentes se llevaron tarjetas bancarias en las que poco después se registraron movimientos.

Fernández aseguró que los agentes municipales tardaron alrededor de 45 minutos en llegar.

Por estos hechos, la Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación.

En minutos, roban a familiares de Alfaro

En minutos, dos hombres armados entraron en una terraza de la colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara, y asaltaron a las personas que celebraban un evento privado.

Entre ellas estaban la diputada local Mariana Fernández, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y otros 30.

Algunos afectados son familiares del gobernador Enrique Alfaro.

En un video que grabaron las cámaras de seguridad del sitio se observó que los que estaban sentados a una mesa cercana al acceso del lugar se tiraron al suelo al ver a la pareja de asaltantes.

“Ni siquiera había música, todavía ni llegaba el DJ ni se oía nada. No había forma de que vieran que había gente en el local, porque antes de llegar a la terraza hay que pasar por un pasillo”, contó la legisladora.

Recordó que poco después de las 21:00 horas del sábado había pocos asistentes en la finca. Ella se percató de que los delincuentes ya amagaban a los invitados.

“Todos corrimos a una jardinera. Ahí nos aventamos al piso los que estábamos más lejos de la mesa que estaban amenazando. Entonces llegaron a encañonarnos también a nosotros”, agregó.

A la servidora pública le quitaron objetos personales, identificaciones y tarjetas bancarias.

“A nosotros nos parece muy sospechoso porque esa zona no es ni de restaurantes, ni había ningún lugar abierto. Se trataba de un evento privado y no es normal que (los delincuentes) lleguen ya también a eventos privados. Que se metan a un lugar así a asaltar a 30 personas en cuestión de minutos me parece muy grave”, remató la afectada.

“Ordené una investigación en la Dirección de Asuntos Internos de la Comisaría de la Policía de Guadalajara para revisar la actuación de los elementos”, comentó.