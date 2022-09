Mañana 22 de septiembre se celebra el Día Mundial sin Automóvil y se ha hablado de la concientización de utilizar métodos alternos de movilidad en la ciudad para mejorara la calidad del aire y para tener una mejor calidad de vida.

Óscar Alexéi Abarca García, de 35 años, tiene nueve años trasladándose en bici en Guadalajara. Él es originario de El Salto y contó a este medio que cuando llegó a vivir a la ciudad vendió su auto para comprarse su bicicleta.

Abarca García es ciclista y profesor de deporte, llegó a Guadalajara por una beca que obtuvo en el CODE para capacitarse como educador físico. Su cambio de la bici al auto fue en un principio casualidad, y ahora simplemente disfruta cada traslado.

Después de un tiempo moviéndose en bici comenzó a conocer y a aprovechar las ciclovías que hay en la metrópoli. Óscar es uno de los principales impulsores de la educación vial en niños ciclistas en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Llevo unos nueve años moviéndome en bicicleta y duré uno en coche recién llegué a la ciudad. Tenía el coche para moverme en la ciudad, y ya una vez conociendo la ciudad sentí que no me movía y que estaba gastando mucho dinero y perdiendo el tiempo, me dedicaba al deporte en el CODE haciendo ciclismo, nos pidieron una bicicleta. La bici no era nada barata, entonces consideré cambiar el carro por la bicicleta”, explicó.

Tiene más tiempo

Óscar Alexéi destacó que ahora el tiempo le rinde más, además de que se mantiene en excelente condición física y se siente más tranquilo y sin estrés.

“Me di cuenta de que estaba gastando más dinero en el carro y tenía que comprar una bicicleta totalmente equipada, en ese tiempo que hice el cambio comenzaron con las ciclovías a poner una y a ensanchar otras. La infraestructura ha ido creciendo, la evolución que yo tuve en comparación del carro fue exagerada, mis tiempos me rinden. El costo beneficio es increíble también y no se diga la salud, disfrutar la ciudad, y en cuanto infraestructura ahora es más eficiente”, dijo.

En un principio el joven tenía temor de salir a la calle con su bicicleta, hasta que realmente valoró las diferentes ciclovías que lo apoyan para trasladarse de su casa al trabajo.

“Comencé a interactuar con personas que utilizaban la bicicleta, en un principio me daba miedo, del trabajo a otro lado y decía que era complicado. Ya que había espacios comencé utilizando la ciclovía de Federalismo, agarré confianza, fui a lugares más lejos, luego a la unidad deportiva López Mateos y hasta Periférico, hasta que se hizo una ramificación de rutas en las que yo podía hacer mi vida cotidiana por esos lugares que pasaba”, manifestó.

Celebra el BusBici

Sobre el carril de Busbici en avenida Hidalgo considera que es una excelente opción de movilidad para los tapatíos, ya que ha observado a ciclistas que se sienten seguros, además se han incluido madres de familias que trasladan a sus hijos en bicicletas.

“Me siento todavía más seguro, no habíamos utilizado un carril de Ciclovía y tan grande como el Busbici, tan exclusivo. Ahora observó a ciclistas cargando a niños, he visto más madres con sus hijos y que los van llevando, antes no veía eso, con una buena aceptación, esto ha servido en beneficio para todos”, destacó.

El ciclista también resaltó el ahorro económico que tiene semanalmente, ya que no gasta absolutamente nada en gasolina.

“Si yo de nueva cuenta usará el coche para andar en la ciudad y hacer mis cosas con naturalidad, si no tuviera la bici y me la pasará en auto serían unos 900 a mil pesos de gasolina a la semana, con la bicicleta me gasto 200 pesos a la semana y esto para hidratarme o alimentarme, 80% de ahorro”, acotó.