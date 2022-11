Mañana jueves 02 de noviembre es Día de Muertos, fecha festiva para los mexicanos. Las instituciones públicas no tendrán actividades y en hospitales sólo atenderán a manera de guardias.

En los panteones de la Zona Metropolitana de Guadalajara habrá operativos con el fin de mantener la vigilancia en este día en que ciudadanos acuden a visitar a sus difuntos.

Debido a este día festivo, los alumnos de educación básica no tendrán clases, es decir, los estudiantes de primaria y secundaria no acudirán a las escuelas, pues no habrá labores docentes, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los servicios a la ciudadanía

Por su parte, el Gobierno de Guadalajara informó que con motivo del Día de Muertos se mantendrán guardias para brindar atención a la ciudadanía que así lo requiera a través de dependencias como Registro Civil y Servicios Públicos Municipales.

Instituciones como Protección Civil y Bomberos, Policía Municipal y las unidades Cruz Verde brindarán servicios de emergencia con normalidad para las y los ciudadanos.



El Registro Civil de Guadalajara atenderá servicios como defunciones, nacimientos y expedición de actas, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde

DIF Guadalajara suspenderá labores en diferentes centros, programas, servicios y oficinas para retomar también el jueves 3 de noviembre, como Centros de Desarrollo Comunitario, Centros de Atención Infantil, Centros de Asistencia Infantil Comunitarios, CEAMIVIDA, Laboratorio, Clínica Dental, Lúdica, CETAM, Casas de Día, CAIPED, CADI, así como Oficinas Generales.

-Por otra parte, los albergues de dicho Sistema y los siguientes servicios continuarán con sus jornadas laborales en guardias destinadas:

● CADIPSIC con horario de 24 horas, con todos sus servicios y brigadas.

● DIPPINNA (Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes) en horario de 8:00 a 16:00 horas, ubicada en Av. Alemania #1338, Col. Moderna.

●UAVIFAM en horario de 8:00 a 16:00 horas, ubicada en Av. de la Cruz #2003, Col. San Vicente.

●Centro de Convivencia Familiar en horario de 11:30 a 18:30 horas, Av. Del Parque #2003, Col. San Vicente.