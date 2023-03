La asusencia de las mujeres se hizo sentir en distintos espacios públicos y privados este 9 de marzo, día en que se lleva a cabo el movimiento “Un día sin mujeres”.

Un ejemplo de ello fue el Ayuntamiento de Guadalajara, donde en su gran mayoría solo trabajaron los hombres, siendo uno de ellos Abraham Ochoa Lazcano, quien trabaja para la Dirección de Integración y Dictaminación de la Secretaría General, pero tuvo que moverse a la Oficialía de partes debido a que las mujeres de esta dirección decidieron parar como parte del movimiento.Para él el movimiento sin duda refleja la falta que las mujeres hacen en cualquier centro de trabajo, y genera conciencia sobre la necesidad de que sus consignas sean escuchadas y atendidas.

"Ayer precisamente leía un volante que decía que los hombres hoy debemos estar para apoyar, no para protagonizar. Me quedo con eso, y hoy sin duda se siente la ausencia, no solo aquí, sino que también la gente que llega aquí a hacer sus trámites lo ha notado. Sin duda se siente el impacto. Uno como hombre opina desde el privilegio y no debemos decir nada, que las mujeres sean quienes opinen y quienes marquen la ruta”, expresó.

Rodrigo Medina, director de análisis estratégico, también del Ayuntamiento, consideró que la ausencia se sintió en el recinto y que, junto con la movilización del 8M sin duda se reflexiona sobre su papel en la sociedad.

Pedro Fernández es empleado de la Universidad de Guadalajara y dijo que en su centro de trabajo al menos un 80% de mujeres se ausentó como parte del paro, lo cual sí hizo sentir la falta que hacen en un espacio de trabajo, y hace pensar sobre lo mucho que hacen y todo lo que deben administrar en el día a día.

Por último, Daniel Hernández, también de la Universidad, celebró que la mayoría de mujeres hubiera sido parte del paro, porque para él esto genera conciencia sobre los espacios que han alcanzado las mujeres, y el cómo van luchando por la igualdad de trabajo.

9M

El movimiento se lleva a cabo desde el 9 de marzo de 2020, cuando distintas colectivas feministas invitaron a las mujeres de todos los sectores a parar por un día para visibilizar qué ocurriría en un mundo sin mujeres, y con el objetivo de mostrar la ausencia de las miles de mujeres asesinadas y desaparecidas en el país.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México durante 2022 fueron asesinadas de manera violenta 10 mujeres cada día, en promedio, además de que en el país permanecen sin ser localizas otras 28 mil 122 mujeres.