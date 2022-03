Día de la Mujer 2022: Reformarán reglamentos y darán atención integral a mujeres en Guadalajara y Zapopan

Como parte de las acciones para brindar más seguridad y atención en Guadalajara y Zapopan, y como parte del programa “Ciudades Hermanas”, se anunció la homologación de los reglamentos de ambas ciudades con perspectiva de género, así como de atención integral a las víctimas de violencia.

“Una Ciudad para Todas” es la estrategia de ambos municipios que plantea una línea de acción para atender de manera integral la violencia contra las mujeres basada en cuatro ejes: prevención, atención, sanción y erradicación.

Karina Hermosillo, síndica del Ayuntamiento de Guadalajara, afirmó que desde los cabildos se buscará integrar en los reglamentos municipales las órdenes de alejamiento, además de garantizar la seguridad de las mujeres zapopanas y tapatías.

Abundó en que se armonizarán las normativas de ambos municipios para fortalecer acciones de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Mientras que María del Socorro Madrigal, directora de InMujeres Zapopan, señaló que se contempla un servicio médico gratuito, acompañamiento institucional y atención para que las mujeres víctimas de violencia sean acompañadas en sus procesos.

Por su parte, Carmen Julia Prudencio, directora de InMujeres Guadalajara, explicó que más de 150 elementos de las corporaciones policiales de Guadalajara y Zapopan —a través de las agrupaciones DEAViM y UAVI—, desplegarán acciones coordinadas para la atención de la violencia contra las mujeres, de manera estratégica desde la Coordinación Intermunicipal de Seguridad de ambos municipios.

“La violencia de género no es solamente la que se ve, también existe la violencia psicológica, patrimonial, sexual; es importante reconocer que todo comienza con lo que no se ve y no atrevemos a señalar y denunciar”, dijo María Gómez Rueda, coordinadora general de Construcción de Comunidad.

Por ello, dijo, se pondrá especial atención en sancionar el acoso en ambos municipios. También habrá cero tolerancia al interior de las administraciones.

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie subrayó que “ningún esfuerzo será suficiente si los hombres no sabemos comportarnos. Los hombres no hemos entendido que la lucha de las mujeres es por la igualdad”.

Mientras que el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus destacó la creación de mecanismos no sólo de protección hacia las mujeres sino de vigilancia a los violentadores.

"Es importante reconocer que todo comienza con lo que no se ve y no atrevemos a señalar y denunciar"

GC