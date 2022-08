Día de la Desaparición Forzada: La Virgen de Zapopan acompaña a familias en busca de sus seres queridos

Como parte de las acciones llevadas a cabo en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el colectivo Familias Unidas en Busca de sus Desaparecidos en Jalisco (Fundej), organizó una misa en la Glorieta de las y los Desaparecidos para pedir por sus seres queridos.

Desde antes de las 18:00 horas las familias se reunieron en la glorieta para colocar, como lo han hecho hasta hoy en fechas especiales, losetas con los rostros, fichas de búsqueda y datos de sus seres queridos a quienes buscan.

También pasaron lista con los nombres de quienes aun les faltan, acompañados de consignas como “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “¿Por qué los buscamos? porque los amamos".

De frente al mismo fueron colocadas diversas sillas para que las familias pudieran presenciar la misa que se ofrecería desde la parte superior, donde se colocó un altar especial para ello.

Hasta el lugar llegó la figura de la Virgen de Zapopan, quien fue llevada por un camino que abrieron las y los asistentes, en manos de elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara.

Antes de oficiar la misa, el padre Ricardo Díaz bendijo a las y los asistentes con la Virgen zapopana; durante la eucaristía el párroco pidió por todas y todos quienes aun no han sido localizados y por sus familias para que pronto puedan volver a reunirse.

“Buscadoras, buscadoras, no se cansen de buscar, que los restos de sus hijos por fin los encontrarán. Que no importa lo que digan su lucha no está de más, son guerreras que nunca se rendirán”, es parte de la canción de “Las buscadoras” que fue entonada por las personas asistentes como parte de las actividades en la Glorieta.

A la par de esta misa el colectivo Entre Cielo y Tierra ofreció también una misa a las 18:00 en la Catedral Metropolitana, y una más a las 19:00 horas con el mismo fin en la Parroquia de Santa Teresita.

Estas sólo fueron algunas de las actividades desarrolladas por distintos colectivos en el marco de este día. Por la mañana también llevaron a cabo una manifestación que inició en la Glorieta de las y los Desaparecidos, visitó el Palacio de Gobierno y finalizó en las instalaciones de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, aunque ninguna autoridad les recibió ni se apersonó para escucharles.

De hecho personas funcionarias de la Fiscalía les cerraron la puerta a las familias justo cuando llegaban al recinto ubicado sobre la Calzada Independencia, cuando históricamente sus marchas han sido pacíficas.

JM