Desde alrededor de las 9:00 horas decenas de familias en busca de sus seres queridos emprendieron en Guadalajara una serie de acciones, manifestaciones y posicionamientos en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Desde temprana hora comenzaron a reunirse en la Glorieta de las y los Desaparecidos para emprender una marcha pacífica hacia el Palacio de Gobierno, en busca de exigir la búsqueda inmediata y efectiva de sus familiares, en medio de una serie de consignas y pancartas para hacer visible su lucha.

Entre los colectivos convocantes y participantes se encontró el de Jóvenes Buscadores de Jalisco, Luz de Esperanza y el colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros, aunque a ellos se unieron decenas de personas más.

Luego de su protesta en Palacio las familias se dirigieron a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, donde cerraron por algunos instantes la Calzada Independencia. En ninguno de estos espacios fueron recibidos por alguna autoridad.

"No hace nada nuestro Gobierno, nunca hace nada. Nosotros les pedimos una disculpa por retrasarlos en sus actividades, pero nosotros quienes estamos aquí llevamos días, meses, años, esperando respuesta de las autoridades, que nos ayuden a encontrar a nuestros desaparecidos. Desgraciadamente no hacen nada, no tienen ni un gramo de empatía. Ojalá nunca se encuentren en nuestros zapatos", lamentó una de las asistentes a la protesta en la Fiscalía Especial.

Hacia la tarde de este martes los colectivos Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco y Entre Cielo y Tierra ofrecerán una misa a las 18:00 horas por sus seres queridos a quienes buscan.

La primer agrupación lo hará de manera pública en la Glorieta de las y los Desaparecidos, mientras que el segundo la ofrecerá en la Catedral de Guadalajara.

A las 19:00 horas se desarrollará una eucaristía más, con el mismo fin, en la Parroquia de Santa Teresita.

Por último, a las 20:00 horas se tiene programada una serie de presentaciones artísticas en el marco de este día, entre las cuales se encuentran una lectura dramatizada y la proyección del documental "En la boca del lobo".

JL