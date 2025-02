Durante este 2 de febrero, Día de la Candelaria, aumentó la venta de tamales con respecto al año anterior, reconoció Fernanda Valdez, locataria de un establecimiento en el Mercado Alcalde, en Guadalajara.

La venta inició desde las 8:00 y concluyó hasta alrededor de las 14:30 horas. El local estuvo lleno durante toda la mañana, aseguró Fernanda, mientras que la mayoría de los comensales eran familias de tres generaciones: abuelos, padres e hijos. Este año se vendieron alrededor de tres mil 500 tamales, un aumento de cerca del 15 por ciento con respecto a 2024.

“Hoy la venta fue muy buena. Empezamos desde las ocho de la mañana, pero a las 10 fue que empezó mucho más fuerte la venta de tamales […]. Desde diciembre empiezan los pedidos fuertes porque se nos cruza el 24 y el 31. Pero en el Día de la Candelaria sí incrementa muchísimo la venta, comparado con otros días. Hoy también subió mucho, comparado con el año pasado, por ejemplo”, comentó Fernanda.

EL INFORMADOR/ H. FIGUEROA.

Por su parte, César comentó que, aunque ya había comprado los tamales desde ayer, hoy por la mañana tuvo que comprar más porque al final más familiares llegaron a su casa. En total había adquirido 30, pero compró 10 más, “para que no fuera a sobrar”.

“Pues es una tradición bonita que en mi casa todavía hacemos. Nos reunimos mi familia, mis primos, algunos tíos y vamos con la familia de mi novia, que también son varios, entonces en total fuimos 20 personas […]. Yo me acuerdo cuando nos tocaba llevar los tamales en la primaria o en la secundaria y no se me hacía nada espectacular, pero ahorita ya que veo pues la tradición y todo pues sí se me hace bonito y qué bueno que siga, ojalá no se acabe”, mencionó.

Fernanda también reconoció que la tradición del Día de la Candelaria todavía está vigente en Guadalajara, sobre todo entre los adultos mayores, sin embargo, aunque las familias aún acuden a comprar los tamales, los niños y adolescentes ya no lo hacen con el mismo entusiasmo con el que antes se hacía.

“Sí, la tradición sigue igual, o inclusive hasta más. Cada vez más gente compra los tamales el mero día. Pero son más las personas mayores y los adultos los que siguen manteniendo la tradición, los niños y jóvenes no tanto, por lo que he visto”, concluyó.

EL INFORMADOR/ H. FIGUEROA.

SV